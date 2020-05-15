За первый месяц работы глава Минфина Марченко получил 50 тыс гривен

Заработная плата министра финансов Сергея Марченко за апрель составила 49,7 тыс. гривен, его заместителей - от 8 тыс. до 111 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 47,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства финансов на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Марченко в апреле, составила 49 785 гривен, из них 2 555 гривен - зарплата за 2 дня марта.

Зарплата первого заместителя Дениса Улютина составила 40 482 гривны, заместителей Юрия Гелетия - 110 748 гривен (в том числе 63 518 гривен на решение социально-бытовых вопросов), Светланы Воробей - 54 129 гривен (из них 6 899 гривен зарплаты за 5 дней марта), Роману Ермоличеву - 40 482 гривны, Геннадия Плиса - 61 983 гривны (из них 44 656 гривен - оплата по листку нетрудоспособности и 15 078 гривен - компенсация за неиспользов

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верховная Рада назначила министром финансов Игоря Уманского.

30 марта Рада освободила от выполнения обязанностей Уманского и назначила министром финансов Сергея Марченко.

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) министра финансов Сергея Марченко вместо экс-министра финансов Игоря Уманского.