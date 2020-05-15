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  • За первый месяц работы глава Минфина Марченко получил 50 тыс гривен
15 мая 2020, пятница, 05:30 205 Документ
Политика 2020-05-15T07:45:02+03:00
Українські Новини
За первый месяц работы глава Минфина Марченко получил 50 тыс гривен

За первый месяц работы глава Минфина Марченко получил 50 тыс гривен

Кира Молчанова
Министерство финансов, Министерство финансов Украины, Сергей Марченко, Зарплата чиновников
Сергей Марченко. Фото: apostrophe
Сергей Марченко. Фото: apostrophe

Заработная плата министра финансов Сергея Марченко за апрель составила 49,7 тыс. гривен, его заместителей - от 8 тыс. до 111 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 47,2 тыс. гривен.

 Об этом говорится в ответе Министерства финансов на запрос Українських Новин.

 Сумма средств, начисленная Марченко в апреле, составила 49 785 гривен, из них 2 555 гривен - зарплата за 2 дня марта.

Зарплата первого заместителя Дениса Улютина составила 40 482 гривны, заместителей Юрия Гелетия - 110 748 гривен (в том числе 63 518 гривен на решение социально-бытовых вопросов), Светланы Воробей - 54 129 гривен (из них 6 899 гривен зарплаты за 5 дней марта), Роману Ермоличеву - 40 482 гривны, Геннадия Плиса - 61 983 гривны (из них 44 656 гривен - оплата по листку нетрудоспособности и 15 078 гривен - компенсация за неиспользов

 Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верховная Рада назначила министром финансов Игоря Уманского.

30 марта Рада освободила от выполнения обязанностей Уманского и назначила министром финансов Сергея Марченко.

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) министра финансов Сергея Марченко вместо экс-министра финансов Игоря Уманского.

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