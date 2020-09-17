подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 сентября 2020, четверг, 08:55 417
Космос 2020-09-17T10:45:03+03:00
Українські Новини
NASA отправит две экспедиции на Венеру в поисках жизни

NASA отправит две экспедиции на Венеру в поисках жизни

Надежда Комендантова
NASA, Венера, Жизнь на Марсе, Жизнь на Венере, полет на Венеру

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) к апрелю 2021 года может одобрить отправку одной или двух миссий на Венеру для поиска жизни, после того как ранее агентство  предложило коммерческим организациям заняться добычей ресурсов на Луне.

Об этом сообщает Reuters.

В частности, NASA может одобрить миссии Davinci+ и Veritas. Они в феврале вошли в список из четырех программ, отобранных по конкурсу малых космических миссий на грант в $500 миллионов.

Поиск жизни в других частях Солнечной системы до сих пор не сосредоточивался на Венере. Фактически, НАСА в июле запустило марсоход следующего поколения для поиска следов потенциальной прошлой жизни на Марсе.

Ранее, 14 сентября группа ученых Массачусетского технологического университета (США) и Кардиффского университета (Великобритания) сообщила об обнаружении на Венере фосфина - газа, который может иметь биологическое происхождение.

"В понедельник международная исследовательская группа описала доказательства существования потенциальных микробов в резко кислых венерианских облаках: следы фосфина, газа, который на Земле вырабатывается бактериями, населяющими бескислородную среду. Это явилось убедительным свидетельством существования жизни за пределами Земли", - пишет издание.

Как сообщали Українські Новини, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, заявил, что намерен доставить более миллиона человек на Марс до 2050 года, где ранее обнаружили соединения озона и углерода

Тем временем, американская компания SpaceX провела успешные испытания космического корабля для полетов к Марс.

Больше новостей о: NASA Венера Жизнь на Марсе Жизнь на Венере полет на Венеру

Венедиктова подписала подозрение в коррупции депутату Юрченко
Коронавирус в Украине обновил антирекорд: более 3,5 тысяч новых случаев за сутки
Новости
Зеленский ожидает от НАБУ, САП и Офиса Генпрокурора больше "показательных посадок" 10:39
После статьи об операциях турецкой разведки в Украине журналисту вскрыли машину и украли ноутбук, - СМИ 10:33
Венедиктова подписала подозрение в коррупции депутату Юрченко 10:29
Доллары и евро подешевели. Курс валют в обменниках в четверг 10:25
Количество проведенных в Украине тестов на коронавирус растет уже четвертый день подряд 10:21
больше новостей
Квартирные воры придумали новые приемы. Как понять, что квартиру собираются обчистить 05:16
В раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА футболисты киевского "Динамо" сыграют с бельгийским "Гентом" 09:09
Карантин в Украине. Минздрав хочет изменить работу транспорта, школ и детсадов 19:33
Кабмин установил доплаты для пенсионеров. Кто получит дополнительные 400 гривен 05:30
Доллар в Украине уже по 28,1 UAH/USD. Официальный курс валют 05:15
больше новостей
Лукашенко заявил, что Украина готовит уничтожение Беларуси 19:33
На обслуживание Зеленского расходы бюджета хотят повысить в полтора раза 11:29
Квартирные воры придумали новые приемы. Как понять, что квартиру собираются обчистить 05:16
Андрей Деркач. Скриншот: пресс-конференция
Деркач опубликовал схемы воровства с тарифов и предложил снизить их на треть 15:22
Решающий фактор для экономики: западные аналитики указали на серьезную проблему в НБУ 17:32
больше новостей
Рада сегодня рассмотрит отмену монетизации "пакета малыша"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok