NASA отправит две экспедиции на Венеру в поисках жизни

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) к апрелю 2021 года может одобрить отправку одной или двух миссий на Венеру для поиска жизни, после того как ранее агентство предложило коммерческим организациям заняться добычей ресурсов на Луне.

Об этом сообщает Reuters.

В частности, NASA может одобрить миссии Davinci+ и Veritas. Они в феврале вошли в список из четырех программ, отобранных по конкурсу малых космических миссий на грант в $500 миллионов.

Поиск жизни в других частях Солнечной системы до сих пор не сосредоточивался на Венере. Фактически, НАСА в июле запустило марсоход следующего поколения для поиска следов потенциальной прошлой жизни на Марсе.

Ранее, 14 сентября группа ученых Массачусетского технологического университета (США) и Кардиффского университета (Великобритания) сообщила об обнаружении на Венере фосфина - газа, который может иметь биологическое происхождение.

"В понедельник международная исследовательская группа описала доказательства существования потенциальных микробов в резко кислых венерианских облаках: следы фосфина, газа, который на Земле вырабатывается бактериями, населяющими бескислородную среду. Это явилось убедительным свидетельством существования жизни за пределами Земли", - пишет издание.

Как сообщали Українські Новини, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, заявил, что намерен доставить более миллиона человек на Марс до 2050 года, где ранее обнаружили соединения озона и углерода.

Тем временем, американская компания SpaceX провела успешные испытания космического корабля для полетов к Марс.

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