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30 июля 2020, четверг, 09:35 442
Космос 2020-07-30T10:30:02+03:00
Українські Новини
На Марсе впервые обнаружили озон и углерод

На Марсе впервые обнаружили озон и углерод

Елизавета Кесельман
Космос, Углерод, Марс, Озон
Марс. Фото: NASA
Марс. Фото: NASA

В то время, как в NASA предупредили о приближении астероида к Земле, космический орбитальный аппарат Европейского космического агентства (ESA) обнаружил на Марсе признаки наличия газов, которые ранее не фиксировали — озона и углекислого газа.  Об этом говорится в сообщении ESA. 

Как отмечается, это откроет новые секреты марсианской атмосферы и позволит более точно определить, есть ли на планете метан — газ, который связан с биологической или геологической активностью.

По словам Кевина Олсена из Оксфордского университета, открытие является чем-то необычным, ведь вещества находятся в точном диапазоне длины волн, где все ожидали зарегистрировать метан в большом количестве.

Трассовый газовый орбитальный аппарат (TGO) изучает красную планету с орбиты более 2 лет. Миссия направлена на понимание смеси газов, которые составляют марсианскую атмосферу.

Как сообщали Українські Новини, 23 июля Китай впервые отправил миссию на Марс. 

Кроме того, астрономы обнаружили необычное явление на Марсе: планета засветилась зеленым сиянием. 

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