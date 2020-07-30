На Марсе впервые обнаружили озон и углерод

В то время, как в NASA предупредили о приближении астероида к Земле, космический орбитальный аппарат Европейского космического агентства (ESA) обнаружил на Марсе признаки наличия газов, которые ранее не фиксировали — озона и углекислого газа. Об этом говорится в сообщении ESA.

Как отмечается, это откроет новые секреты марсианской атмосферы и позволит более точно определить, есть ли на планете метан — газ, который связан с биологической или геологической активностью.

По словам Кевина Олсена из Оксфордского университета, открытие является чем-то необычным, ведь вещества находятся в точном диапазоне длины волн, где все ожидали зарегистрировать метан в большом количестве.

Трассовый газовый орбитальный аппарат (TGO) изучает красную планету с орбиты более 2 лет. Миссия направлена на понимание смеси газов, которые составляют марсианскую атмосферу.

Как сообщали Українські Новини, 23 июля Китай впервые отправил миссию на Марс.

Кроме того, астрономы обнаружили необычное явление на Марсе: планета засветилась зеленым сиянием.