Маск хочет до 2050 года доставить на Марс миллион человек

Компания Илона Маска SpaceX планирует к 2050 году доставить с Земли на Марс миллион людей, строя по 100 кораблей Starship в год. Об этом Илон Маск сообщил в своем аккаунте в Twitter.

Каждый раз, когда орбиты Земли и Марса будут удачно расположены для полета (это происходит каждые 26 месяцев), SpaceX планирует доставлять на Марс по 100 000 человек.

Один из читателей Маска в Twitter уточнил, означает ли это, что компания собирается переправить на Марс около миллиона человек к 2050 году. Бизнесмен подтвердил это предположение.

В планах Маска выводить на земную орбиту около тысячи космических кораблей. Они будут вылетать в течение месяца, когда Земля и Марс находятся на близком расстоянии.

Как сообщали Українські Новини, Илон Маск выбрал место для своего первого крупного европейского завода.

Ранее Илон Маск представил космический корабль, который поможет построить города на Марсе.

Кроме того, состояние Илона Маска выросло на два миллиарда долларов за неделю.