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04 сентября 2020, пятница, 10:38 66
Космос 2020-09-04T11:15:02+03:00
Українські Новини
SpaceX успешно испытала корабль для полетов на Марс

SpaceX успешно испытала корабль для полетов на Марс

Надежда Комендантова
SpaceX, полет на Марс, Starship, запуск SpaceX, испытания SpaceX

После того, как Китай впервые отправил миссию на Марс, компания Илона Маска SpaceX провела успешное испытание корабля Starship. Его планируют использовать для полетов к Красной планете.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Запуск состоялся 3 сентября на пусковом комплексе в Бока Чика (штат Техас, США).

"Второе летное испытание корабля Starship SN6. Высота полета 150 метров", - сообщили в компании.

Испытания Starship SN5 проходили месяц назад.

Как сообщали Українські Новини, SpaceX впервые в своей истории отправила астронавтов в космос. 

Также в NASA сообщили,  когда космическая миссия будет отправлена на Марс.

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