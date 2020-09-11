подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Наука
  • Капитализм приходит на Луну: NASA хочет привлечь частные компании к добыче ресурсов
11 сентября 2020, пятница, 21:46 206
Наука 2020-09-11T22:00:01+03:00
Українські Новини
Капитализм приходит на Луну: NASA хочет привлечь частные компании к добыче ресурсов

Капитализм приходит на Луну: NASA хочет привлечь частные компании к добыче ресурсов

Константин Долгий
США, Космос, NASA, Луна
Земля и Луна. Фото: depositphotos
Земля и Луна. Фото: depositphotos

В то время как американская компания SpaceX провела успешные испытания космического корабля для полетов к Марсу, агентство NASA предложило коммерческим организациям принять участие в программе "Артемида" (Artemis) и заняться добычей ресурсов.

Об этом в четверг, 10 сентября, своем блоге написал глава NASA Джим Бранденстайн, передают Українські Новини.

Бранденстайн обратился к частным компаниям с призывом передать свои предложения по добыче ресурсов на поверхности Луны. Речь идет, объясняет он, о фактическом обязательстве выкупать реголит и камни у поставщиков.

Действие контракта будет проходить на конкурсной основе. Стать участником может любая компанию, как американская, так и иностранная. По результатам конкурса будет выбран один или несколько победителей. После победы NASA заплатит 10% за победу, еще 10% за запуск миссии к Луне и остальные 80% — после того, как компания добудет ресурсы.

Отмечается, что компании не будут доставлять ресурсы на Землю. В дистанционном формате компания и NASA проведут смену собственника, после чего собранный грунт или камни перейдут в распоряжение агентства.

Как сообщали Українські Новини, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, заявил, что намерен доставить более миллиона человек на Марс до 2050 года.

Кроме того, ранее на Марсе удалось обнаружить соединения озона и углерода.

Больше новостей о: США Космос NASA Луна

8 сентября мимо земли пройдет 37-метровый астероид...
Трамп заявил, что у США есть "невероятное" оружие,...
К Земле летит астероид размером с многоэтажный дом...
У четырех знаков зодиака в новолуние наступит пере...
В Украине обновили карантинные зоны: какие ограничения следует ожидать украинцам
7,9 тыс. учеников переведены на дистанционное обучение в Киевской области
Новости
Украина зафиксировала 10 случаев сооружения боевиками укреплений в нарушение договоренностей, – Кравчук 23:16
98,3 тыс. избирателей изменили адрес голосования на местных выборах 25 октября, – ЦИК 22:17
Коллега обвинила актера из сериала "Слуги народа" в сексуальных домогательствах 22:16
В Киеве на станции "Караваевы дачи" сошла с рельс электричка 22:05
Посол Украины в Беларуси. Скриншот видео
На границе посла Украины в Беларуси заставили открыть багажник машины. Он пригрозил написать ноту протеста 21:36
больше новостей
В НБУ рассказали, что делать, если угрожают коллекторы из-за кредита соседа 06:32
Андрей Богдан. Скриншот видео интервью Гордону.
Богдан рассказал, кто может стать следующим президентом Украины 09:26
Против профессора одного из киевских вузов открыли дело за антисемитский пост в Facebook 17:50
Богдан, Зеленский и Ермак. Фото: glavcom.ua
Богдан о якобы секретных договоренностях Ермака с РФ: уволить политиков, дать воду в Крым и вернуть пленных 23:24
Порт "Южный" может стать локальным Бейрутом из-за буксира "Витязь", – СМИ 17:04 Документ
больше новостей
В НБУ рассказали, что делать, если угрожают коллекторы из-за кредита соседа 06:32
СБУ призвали проверить законность получения Пальчевским украинского гражданства 20:12
80% граждан Украины не считают первоочередной проблемой развитие украинского языка, - соцопрос 09:21 Инфографика
Против профессора одного из киевских вузов открыли дело за антисемитский пост в Facebook 17:50
Богдан, Зеленский и Ермак. Фото: glavcom.ua
Богдан о якобы секретных договоренностях Ермака с РФ: уволить политиков, дать воду в Крым и вернуть пленных 23:24
больше новостей
"Укрзализныця" прекратит продажу билетов на шести станциях с 14 сентября из-за ситуации с коронавирусом
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok