Капитализм приходит на Луну: NASA хочет привлечь частные компании к добыче ресурсов

В то время как американская компания SpaceX провела успешные испытания космического корабля для полетов к Марсу, агентство NASA предложило коммерческим организациям принять участие в программе "Артемида" (Artemis) и заняться добычей ресурсов.

Об этом в четверг, 10 сентября, своем блоге написал глава NASA Джим Бранденстайн, передают Українські Новини.

Бранденстайн обратился к частным компаниям с призывом передать свои предложения по добыче ресурсов на поверхности Луны. Речь идет, объясняет он, о фактическом обязательстве выкупать реголит и камни у поставщиков.

Действие контракта будет проходить на конкурсной основе. Стать участником может любая компанию, как американская, так и иностранная. По результатам конкурса будет выбран один или несколько победителей. После победы NASA заплатит 10% за победу, еще 10% за запуск миссии к Луне и остальные 80% — после того, как компания добудет ресурсы.

Отмечается, что компании не будут доставлять ресурсы на Землю. В дистанционном формате компания и NASA проведут смену собственника, после чего собранный грунт или камни перейдут в распоряжение агентства.

Как сообщали Українські Новини, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, заявил, что намерен доставить более миллиона человек на Марс до 2050 года.

Кроме того, ранее на Марсе удалось обнаружить соединения озона и углерода.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости