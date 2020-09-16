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16 сентября 2020, среда, 17:56 155
Кабмин 2020-09-16T18:00:01+03:00
Українські Новини
Кабмин отнес село Заиченко в Донецкой области к неподконтрольным населенным пунктам

Кабмин отнес село Заиченко в Донецкой области к неподконтрольным населенным пунктам

Александр Савич
Кабмин, Кабинет Министров, Донецкая область, Донбасс, Неподконтрольные территории
Кабмин отнес село Заиченко к неподконтрольным населенным пунктам. Фото: kmu.gov.ua
Кабмин отнес село Заиченко к неподконтрольным населенным пунктам. Фото: kmu.gov.ua

Вслед за информацией о том, что на Донбассе украинский военнослужащий подорвался на неизвестном взрывном устройстве, Кабинет Министров отнес село Заиченко в Донецкой области к населенным пунктам, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.

Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

При этом село исключено из перечня населенных пунктов, размещенных на линии столкновения.

В документах к распоряжению уточняется, что такое решение принято по просьбе руководства области.

Как сообщали Українські новини, в Красном Кресте рассказали, сколько человек пропало без вести на Донбассе.

Также на Донбассе из-за неосторожного обращения с гранатой погиб украинский военнослужащий.

Кроме того, 15 сентября боевики трижды нарушали перемирие, в результате чего ранения получили трое украинских военнослужащих.

Также Українські новини рассказывали, почему поселок Шумы на Донбассе стал камнем преткновения к достижению перемирия.

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