"Должны знать судьбу близких". В Красном Кресте рассказали, сколько людей пропали без вести на Донбассе

В Международный день пропавших без вести, который по всему миру ежегодно проводится 30 августа, Международный Комитет Красного Креста (МККК) назвал количество бесследно пропавших в результате боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на пресс-релиз МККК.

От начала военных действий на территориях Донецкой и Луганской областей прошло уже более шести лет. Как рассказали в Международном Комитете Красного Креста, за это время было зарегистрировано 1 500 случаев исчезновений, связанных с вооруженным конфликтом в регионе.

"Более 750 зарегистрированных пропавших без вести лиц до сих пор не найдены. Из них более 95% составляют мужчины, а около половины от общего количества пропавших без вести являются гражданскими лицами", — говорится в пресс-релизе МККК.

В Международном Комитете Красного Креста напомнили, что важнейшим шагом в улучшении и без того бедственного положения пропавших без вести людей стало принятие в 2018 году Верховной Радой Закона "О правовом статусе пропавших без вести лиц". Помимо важных юридических определений, которые касаются пропавших без вести, закон предусматривает создание специальной Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Красный Крест призывает вовлеченные в конфликт стороны объединить усилия и более эффективно координировать действия, направленные на предоставление долгожданных ответов тем, кто надеется на новости о своих пропавших близких.

"МККК хотел бы, чтобы стороны быстрее находили ответы о судьбе пропавших без вести лиц и показывали, что семьи таких лиц не забыты", — цитирует пресс-служба слова главы делегации Красного Креста Флоранса Жиллетта.

Жиллетт отметил, что в этом году пандемия COVID-19 помешала провести традиционное собрание семей пропавших без вести лиц, однако несмотря на это в МККК продолжают поддерживать тесные контакты с ними в такое трудное для них время. Ведь семьи сталкиваются не только с сильнейшими эмоциональными потрясениями, но и, как правило, финансовыми трудностями, которые возникают из-за административных и юридических проблем.

Многие семьи, столкнувшиеся с горем потери, отметили роль веры и молитвы в способности переживать и преодолевать трудности, возникающие на пути. С этой целью сотрудники МККК обратились к представителям разных религиозных конфессий Украины с просьбой общественного признания проблемы без вести пропавших.

В Красном Кресте отметили, что представители религии одобрили и любезно согласились присоединиться к инициативе МККК, чтобы сегодня, 30 августа, в Международный день пропавших без вести, помолиться за тех, кто бесследно исчез.

Сотрудники Международного Комитета Красного Креста призывают всех людей, родственники или близкие которых бесследно исчезли в результате боевых действий на Донбассе, обращаться по телефону 0800-300-155 для получения подробной информации о том, что нужно, чтобы зарегистрировать исчезновение и получить дальнейшую помощь.

Как сообщали Українські Новини, 3 сентября 2020 года в прокат выйдет кинолента украинского режиссера Дарьи Онищенко "Забытые", которая рассказывает любовную историю, вспыхнувшую в центре вооруженного конфликта на Донбассе.

Кроме того, СМИ опубликовали имена девяти сепаратистов, которые виновны в зверских расстрелах жителей Славянска в 2014 году.

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