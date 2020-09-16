На Донбассе из-за неосторожного обращения с гранатой погиб военный

Украинский военнослужащий погиб из-за неосторожного обращения с гранатой на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "С начала текущих суток, 16 сентября, в районах ответственности наших бригад зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня", - отметили в штабе. Так, вблизи населенного пункта Екатериновка вооруженные подразделения Российской Федерации осуществили неприцельный выстрел из подствольного гранатомета", - сказано в нем. Отмечается, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений в результате выстрела нет. "Однако, к сожалению, вследствие неосторожного обращения с гранатой в районе Новотошковского погиб один военнослужащий. Обстоятельства выясняются. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины", - говорится в сообщении. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования семье погибшего. Как сообщали Українськi Новини, боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) 15 сентября, 3 украинских военнослужащих ранены. Также полковник и пресс-секретарь бригады ранены из-за взрыва гранаты у Шумов Донецкой области.