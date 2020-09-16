На Донбассе боевики трижды нарушили перемирие, ранены трое украинских военных

Боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) 15 сентября, 3 украинских военнослужащих ранены.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки, 15 сентября, зафиксировано 3 нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сказано в нем.

В частности, режим прекращения огня противник нарушил вблизи населенного пункта Причепиловка, Калиновое, Попасная.

Недалеко от населенного пункта Водяное зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения.

Беспилотник был подавлен украинскими средствами радиоэлектронной борьбы.

Отмечается, что это сделало невозможным его дальнейшее применение.

Кроме того, во время проведения инженерных работ один украинский защитник подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи Водяного.

Воин получил ранения средней степени тяжести.

Также в районе населенного пункта Шумы в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих.

Всех раненых доставили в лечебные учреждения, их состояние - стабильное и удовлетворительное.

Как сообщали Українськi Новини, полковник и пресс-секретарь бригады ранены из-за взрыва гранаты у Шумов Донецкой области.

Ранее военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе.

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