подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 сентября 2020, среда, 09:30 156
Силовые структуры 2020-09-16T10:15:03+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики трижды нарушили перемирие, ранены трое украинских военных

На Донбассе боевики трижды нарушили перемирие, ранены трое украинских военных

Анна Рудык
война на Донбассе, Ситуация в зоне ООС, ранен украинский военный, обстрелы на Донбассе
ООС. Фото: Facebook 54-й ОМБР
ООС. Фото: Facebook 54-й ОМБР

Боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) 15 сентября, 3 украинских военнослужащих ранены.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки, 15 сентября, зафиксировано 3 нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сказано в нем.

В частности, режим прекращения огня противник нарушил вблизи населенного пункта Причепиловка, Калиновое, Попасная.

Недалеко от населенного пункта Водяное зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения.

Беспилотник был подавлен украинскими средствами радиоэлектронной борьбы.

Отмечается, что это сделало невозможным его дальнейшее применение.

Кроме того, во время проведения инженерных работ один украинский защитник подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи Водяного.

Воин получил ранения средней степени тяжести.

Также в районе населенного пункта Шумы в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих.

Всех раненых доставили в лечебные учреждения, их состояние - стабильное и удовлетворительное.

Как сообщали Українськi Новини, полковник и пресс-секретарь бригады ранены из-за взрыва гранаты у Шумов Донецкой области.

Ранее военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе.

Больше новостей о: война на Донбассе Ситуация в зоне ООС ранен украинский военный обстрелы на Донбассе

Полковник и пресс-секретар бригады ранены из-за вз...
Военный подорвался на неизвестном взрывном устройс...
На Донбассе боевики третий день не дают проводить ...
Боевики на Донбассе трижды за день провоцировали у...
Карантин в Украине. Минздрав хочет изменить работу транспорта, школ и детсадов
МАУ на месяц перенесла спецрейс из Китая. В стране застряли украинцы, "влезшие" в долги ради дорогого билета домой
Новости
"Динамо" - клубы из Нидерландов: киевляне лидируют в противостоянии с футболистами из страны тюльпанов и мельниц 10:15
Сделку по приватизации отеля "Днепр" кредитовал украинский банк "Січ" 10:07
40 человек стали жертвами столкновения поезда со школьным автобусом в Новой Зеландии 10:06
Смертность от коронавируса выросла почти вдвое за сутки 10:00
Минфин разместил ОВГЗ на 2,9 млрд гривен и $112 млн 09:53
больше новостей
На карантине украинцы за должали за коммуналку миллиарды. Что будет с долгами 05:45
Александр Ткаченко. Фото: 112
Ткаченку "дали в ухо яйцом" на выступлении по случаю 100 дней на посту министра культуры 16:05
В условиях карантина мобильные операторы вынуждены пойти на пересмотр тарифов, - СМИ 13:03
Украинских пенсионеров ждет сразу несколько повышений: кому и сколько добавят 05:45 Инфографика
Карантин в Украине. Минздрав хочет изменить работу транспорта, школ и детсадов 19:33
больше новостей
На обслуживание Зеленского расходы бюджета хотят повысить в полтора раза 11:29
Александр Ткаченко. Фото: 112
Ткаченку "дали в ухо яйцом" на выступлении по случаю 100 дней на посту министра культуры 16:05
Столица в "оранжевой" зоне: в "Киевпастранс" рассказали, как сейчас работает общественный транспорт 16:43
Решающий фактор для экономики: западные аналитики указали на серьезную проблему в НБУ 17:32
НАБУ проиграло суд частному инвестору ЗТМК 14:51
больше новостей
У Притулы и Верещук за полтора месяца упал рейтинг на выборах мэра
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok