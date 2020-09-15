Военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе

Украинский военнослужащий подорвался на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оперативно-тактической группировки "Восток" в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Сегодня, 15 сентября, в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье, во время проведения инженерных работ один военнослужащий из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Воин получил ранения средней степени тяжести", - сказано в нем. Украинскому военнослужащему было оперативно оказана первая медицинская помощь. Его эвакуировали в лечебное учреждение. На месте работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства происшествия выясняются. Как сообщали Українськi Новини, боевики трижды обстреляли позиции Вооруженных сил 14 сентября и запустили беспилотник за линию разграничения. 13 сентября в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня.