Военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе

Украинский военнослужащий подорвался на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы оперативно-тактической группировки "Восток" в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 15 сентября, в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье, во время проведения инженерных работ один военнослужащий из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Воин получил ранения средней степени тяжести", - сказано в нем.

Украинскому военнослужащему было оперативно оказана первая медицинская помощь. Его эвакуировали в лечебное учреждение.

На месте работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщали Українськi Новини, боевики трижды обстреляли позиции Вооруженных сил 14 сентября и запустили беспилотник за линию разграничения.

13 сентября в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня.

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