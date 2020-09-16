Курс гривны на межбанке укрепился после снижения

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 12 коп. в среду укрепился на 5 коп. до 28,06 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,09-28,11 UAH\/USD, затем котировки выросли до 28,11-28,13 UAH\/USD, после чего установились на уровне 28,05-28,07 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 18,19% с 23,74 UAH\/USD до 28,06 UAH\/USD. Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.Кроме того, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 сентября, на 6,39 коп. до 28,1195 UAH\/USD.Ранее экономист рассказал, в чем выгоднее хранить сбережения. По словам Пендзина, гривна будет выгоднее, потому что по ней можно получить больше процентов по депозиту. Также эксперты рассказали, что будет с курсом нацвалюты до конца года.