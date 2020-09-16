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16 сентября 2020, среда, 18:07 6
Экономика 2020-09-16T18:07:02+03:00
Українські Новини
Курс гривны на межбанке укрепился после снижения

Курс гривны на межбанке укрепился после снижения

Валерия Драгомирова
Доллар, Межбанк, Межбанковский валютный рынок, Гривна на межбанке
Курс гривны.
Курс гривны.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 12 коп. в среду укрепился на 5 коп. до 28,06 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,09-28,11 UAH/USD, затем котировки выросли до 28,11-28,13 UAH/USD, после чего установились на уровне 28,05-28,07 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 18,19% с 23,74 UAH/USD до 28,06 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.


Кроме того, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 сентября, на 6,39 коп. до 28,1195 UAH/USD.

Ранее экономист рассказал, в чем выгоднее хранить сбережения. По словам Пендзина, гривна будет выгоднее, потому что по ней можно получить больше процентов по депозиту. 

Также эксперты рассказали, что будет с курсом нацвалюты до конца года.

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