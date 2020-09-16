Курс гривны на межбанке укрепился после снижения

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 12 коп. в среду укрепился на 5 коп. до 28,06 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,09-28,11 UAH/USD, затем котировки выросли до 28,11-28,13 UAH/USD, после чего установились на уровне 28,05-28,07 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 18,19% с 23,74 UAH/USD до 28,06 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.



Кроме того, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 сентября, на 6,39 коп. до 28,1195 UAH/USD.



Ранее экономист рассказал, в чем выгоднее хранить сбережения. По словам Пендзина, гривна будет выгоднее, потому что по ней можно получить больше процентов по депозиту.



Также эксперты рассказали, что будет с курсом нацвалюты до конца года.

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