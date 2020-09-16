Курс гривні на міжбанку зміцнився після зниження

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 12 коп. в середу зміцнився на 5 коп. до 28,06 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 28,09-28,11 UAH/USD, потім котирування виросли до 28,11-28,13 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 28,05-28,07 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 18,19% з 23,74 UAH/USD до 28,06 UAH/USD.

Як повідомляли Українськi Новини, в 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.



Крім того, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 вересня, на 6,39 коп. до 28,1195 UAH/USD.

Також економіст Олег Пендзин заявив, що курс долара на сьогодні занижений, і це не додає додаткових доходів до державного бюджету. Експерт дав пораду, в чому краще зберігати заощадження при такому прогнозі.

Тим часом в той час, як з приходом осені в Україні почала дешевшати гривня і за першу декаду вересня впала в ціні до долара на 27 копійок - з 27,56 до 27,83 грн, економісти вважають, що гривня продовжить падати в ціні.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини