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16 вересня 2020, середа, 18:07 9
Економіка 2020-09-16T19:00:02+03:00
Українські Новини
Курс гривні на міжбанку зміцнився після зниження

Курс гривні на міжбанку зміцнився після зниження

Валерия Драгомирова
Курс валют, курс гривні, Міжбанк, Долар, Міжбанківський валютний ринок, курс гривні на міжбанку
Курс гривні.
Курс гривні.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 12 коп. в середу зміцнився на 5 коп. до 28,06 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 28,09-28,11 UAH/USD, потім котирування виросли до 28,11-28,13 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 28,05-28,07 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 18,19% з 23,74 UAH/USD до 28,06 UAH/USD.

Як повідомляли Українськi Новини, в 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.


Крім того, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 вересня, на 6,39 коп. до 28,1195 UAH/USD.

Також економіст Олег Пендзин заявив, що курс долара на сьогодні занижений, і це не додає додаткових доходів до державного бюджету. Експерт дав пораду, в чому краще зберігати заощадження при такому прогнозі.

Тим часом в той час, як з приходом осені в Україні почала дешевшати гривня і за першу декаду вересня впала в ціні до долара на 27 копійок - з 27,56 до 27,83 грн, економісти вважають, що гривня продовжить падати в ціні.

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