Гривна продолжает падать. Экономист рассказал, в чем выгоднее хранить сбережения

Нацбанк понизил курс гривны на 10,00 коп. до 28,0003 UAH/USD. Экономист Олег Пендзин заявил, что курс доллара на сегодняшний день занижен, и это не добавляет дополнительных доходов в государственный бюджет.

Об этом он рассказал эфире телеканала "Украина 24".

"В этом году в бюджете курс заложен 29,5... Нужно понимать, что курс доллара на сегодняшний день занижен, и это не добавляет дополнительных доходов в государственный бюджет. Я думаю, что в следующем году соотношение планового курса к фактическому будет значительно приближенным. Это даст возможность получить в бюджет все, что мы планируем", — сказал он.



Эксперт дал совет, в чем лучше хранить сбережения при таком прогнозе.

"Курс будет более или менее стабильным. Но по доллару вам в банке дадут очень маленькие проценты. Гривна в этом плане будет выгоднее, потому что по ней можно получить больше процентов по депозиту", — сказал он.



Как сообщали Українські Новини, девальвацию гривны осенью прогнозирует компания Concorde Capital.



Ранее эксперты рассказали, что будет с курсом нацвалюты до конца года.

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