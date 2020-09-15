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  • Гривна продолжает падать. Экономист рассказал, в чем выгоднее хранить сбережения
15 сентября 2020, вторник, 06:15 317
Экономика 2020-09-15T06:15:01+03:00
Українські Новини
Гривна продолжает падать. Экономист рассказал, в чем выгоднее хранить сбережения

Гривна продолжает падать. Экономист рассказал, в чем выгоднее хранить сбережения

Валерия Драгомирова
Гривна, Доллар, курс доллара, прогноз курса доллара, Доллар в 2021
Валюта. Фото: pixabay
Валюта. Фото: pixabay

Нацбанк понизил курс гривны на 10,00 коп. до 28,0003 UAH/USD. Экономист Олег Пендзин заявил, что курс доллара на сегодняшний день занижен, и это не добавляет дополнительных доходов в государственный бюджет.

Об этом он рассказал эфире телеканала "Украина 24". 

"В этом году в бюджете курс заложен 29,5... Нужно понимать, что курс доллара на сегодняшний день занижен, и это не добавляет дополнительных доходов в государственный бюджет. Я думаю, что в следующем году соотношение планового курса к фактическому будет значительно приближенным. Это даст возможность получить в бюджет все, что мы планируем", — сказал он.

Эксперт дал совет, в чем лучше хранить сбережения при таком прогнозе.

"Курс будет более или менее стабильным. Но по доллару вам в банке дадут очень маленькие проценты. Гривна в этом плане будет выгоднее, потому что по ней можно получить больше процентов по депозиту", — сказал он.

Как сообщали Українські Новини, девальвацию гривны осенью прогнозирует компания Concorde Capital. 

Ранее эксперты рассказали, что будет с курсом нацвалюты до конца года

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