Нацбанк продолжает понижать курс гривны: почем будет доллар в четверг

В то время, как доллар и евро растут в обменниках, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 сентября, на 6,39 коп. до 28,1195 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 сентября, на 5,53 коп. до 28,0556 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,5216 1 доллар США 28,1195 1 швейцарский франк 31,0301 10 иен 2,6768 10 российских рублей 3,7564 1 евро 33,3877



Как сообщали Українські Новини, курс продажи доллара для платежных карт повысился среди недели.



Кроме того, экономист рассказал, в чем выгоднее хранить сбережения. По словам Пендзина, гривна будет выгоднее, потому что по ней можно получить больше процентов по депозиту.



Ранее эксперты рассказали, что будет с курсом нацвалюты до конца года. Шевчишин допускает рост к концу года активности населения, которое на волне девальвации гривни начнет больше покупать валюту, усиливая негативное давление на курс гривны.

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