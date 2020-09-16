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16 сентября 2020, среда, 17:37 61
Экономика 2020-09-16T18:00:01+03:00
Українські Новини
Нацбанк продолжает понижать курс гривны: почем будет доллар в четверг

Нацбанк продолжает понижать курс гривны: почем будет доллар в четверг

Валерия Драгомирова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Курс валют, Доллар, Курс, Официальный курс, курс доллара
Курс доллара.
Курс доллара.

В то время, как доллар и евро растут в обменниках, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 сентября, на 6,39 коп. до 28,1195 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 сентября, на 5,53 коп. до 28,0556 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,5216
1 доллар США 28,1195
1 швейцарский франк 31,0301
10 иен 2,6768
10 российских рублей 3,7564
1 евро 33,3877


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Кроме того, экономист рассказал, в чем выгоднее хранить сбережения. По словам Пендзина, гривна будет выгоднее, потому что по ней можно получить больше процентов по депозиту. 

Ранее эксперты рассказали, что будет с курсом нацвалюты до конца года. Шевчишин допускает рост к концу года активности населения, которое на волне девальвации гривни начнет больше покупать валюту, усиливая негативное давление на курс гривны.

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