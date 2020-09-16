Случай клещевого энцефалита зафиксирован в Волынской области

В то время как в Киеве за сутки от коронавируса умерли 8 человек, случай клещевого вирусного энцефалита зафиксирован в Волынской области. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини. Согласно ему, заболела 39-летняя женщина. В начале августа во время прогулки в лесу ее укусил клещ, которого женщина извлекла самостоятельно. Через несколько недель у нее поднялась температура, появилось головокружение, головная боль, диарея. "На следующий день женщина обратилась за медицинской помощью, была госпитализирована в инфекционное отделение. По результатам лабораторного исследования получен положительный результат на клещевой вирусный энцефалит", – сказано в сообщении. Течение заболевания средней тяжести. Как сообщали Українські новини, иммунолог рассказал, что клещи и комары не могут заразить человека коронавирусом. Также весной этого года в Украине зафиксировали 236 случаев болезни Лайма. Кроме того, в 2019 году в Европе и Украине наблюдалось нашествие комаров.