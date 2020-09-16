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16 сентября 2020, среда, 17:12 209
Медицина 2020-09-16T17:30:02+03:00
Українські Новини
Случай клещевого энцефалита зафиксирован в Волынской области

Случай клещевого энцефалита зафиксирован в Волынской области

Александр Савич
Волынская область, Волынь, Клещ, Энцефалит, Клещи
В Волынской области у женщины зафиксирован энцефалит. Фото: prozoro.info
В Волынской области у женщины зафиксирован энцефалит. Фото: prozoro.info

В то время как в Киеве за сутки от коронавируса умерли 8 человек, случай клещевого вирусного энцефалита зафиксирован в Волынской области.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини.

Согласно ему, заболела 39-летняя женщина.

В начале августа во время прогулки в лесу ее укусил клещ, которого женщина извлекла самостоятельно.

Через несколько недель у нее поднялась температура, появилось головокружение, головная боль, диарея.

"На следующий день женщина обратилась за медицинской помощью, была госпитализирована в инфекционное отделение. По результатам лабораторного исследования получен положительный результат на клещевой вирусный энцефалит", – сказано в сообщении.

Течение заболевания средней тяжести.

Как сообщали Українські новини, иммунолог рассказал, что клещи и комары не могут заразить человека коронавирусом.

Также весной этого года в Украине зафиксировали 236 случаев болезни Лайма.

Кроме того, в 2019 году в Европе и Украине наблюдалось нашествие комаров.

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