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14 июня 2019, пятница, 16:50 278
Жизнь 2019-06-14T17:06:25+03:00
Українські Новини
Европейцы жалуются на аномально большое количество комаров

Европейцы жалуются на аномально большое количество комаров

В этом году комары проявляют невероятную агрессивность. Фото: pixabay.com
В этом году комары проявляют невероятную агрессивность. Фото: pixabay.com

Жители Европы жалуются на невероятно огромное количество кровососущих комаров, пик активности которых в Украине в прошлом году пришелся на август. С начала недели в соцсети Facebook стали распостраняться тревожные оповещения о нашествии комаров и их агрессивном поведении.

Первые посты появились в Европе, в частности в Польше и Израиле.

"Снилось, как вместо одежды на мне облако бабочек. Проснулась совершенно изъедена комарами. Очень смешно. ", - поделилась жительница Израиля.

"Обычно комары меня не любят. Но в этом году им покажется пофиг шо жрать. За 7 лет в Варшаве впервые такое нашествие. Им что, Сибири мало?", - написала жительница Варшави.

"Не знаю как у вас, но в этом году урожай КОМАРОВ у нас хороший ... 😀", - с юмором отнесся к ситуации житель Шпротави.

Вслед за жалобами с Запада, появились сообщения среди украинского населения. В частности, как сообщают очевидцы, гиперактивные кровопийцы замечены во Львове и его окрестностях, и, учитывая масштабы комариной армии, жителям других областей также можно ожидать.

Во Львовской области уже пострадали как люди, так и животные. Поэтому Zaxid.net узнал причины появления комаров в таком количестве.

Как отметили львовские ученые, "избыточное количество осадков в весенний период, а затем длительная жара поспособствовали увеличению площади для размножения личинок, поэтому в этом году наблюдаем масштабную популяцию комаров".

Для того чтобы максимально обезопасить себя от укусов кровопийц необходимо носить светлую одежду, использовать защитный спрей от укусов и цитрусовые запахи и избегать прогулок во влажной среде.

Напомним, что от комаров можно спастись и с помощью музыки.

Ранее Українські Новини писали, как защитить себя от клещей

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