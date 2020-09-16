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  • В столице печальный рекорд по количеству смертей от коронавируса. Новых заболевших – больше трех сотен
16 сентября 2020, среда, 12:35 89
Общество 2020-09-16T13:45:02+03:00
Українські Новини
В столице печальный рекорд по количеству смертей от коронавируса. Новых заболевших – больше трех сотен

В столице печальный рекорд по количеству смертей от коронавируса. Новых заболевших – больше трех сотен

Кира Молчанова
Киев, Смерть от коронавируса, карантин в Киеве, статистика коронавируса, Коронавиурс в Киеве
Коронавирус. Фото: pexels
Коронавирус. Фото: pexels

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 15 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 356 человек до 18 070, умерших — на 8 до 291.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Ситуация с распространением вируса остается сложной. За минувшие сутки обнаружили 356 больных. 8 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 291 киевлянина. А подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 18 070", — сказал он.

Заболели 184 женщины в возрасте от 18 до 76 лет и 15 девочек от 2 до 15 лет, а также 139 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет и 18 мальчиков от 1 года до 16 лет.

Заболели и 8 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 38 человек, другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 134 человека, всего коронавирус преодолели 5 519 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 74, Днепровском - 66, Деснянском районе - 45 случаев.

Как сообщали Українськi Новини, 14 сентября количество заболевших коронавирусом в Киеве увеличилось на 285 человек до 17 714, умерших - на 11 до 283.

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