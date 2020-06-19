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19 июня 2020, пятница, 06:15 249
Общество 2020-06-19T07:15:02+03:00
Українські Новини
Клещи и комары не смогут заразить вас коронавирусом, — иммунолог

Клещи и комары не смогут заразить вас коронавирусом, — иммунолог

Кира Молчанова
Клещ, Комары, Коронавирус, коронавирус в Украине, заражение коронавирусом
Комар. Фото: pixabay
Комар. Фото: pixabay

Клещи и комары не могут переносить коронавирусную инфекцию своим укусом из-за его отсутствия в крови заболевших.

Об этом Українським Новинам сообщил вирусолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины Борис Донской.

"Не вижу никакой возможности этого, это просто из разряда фантастики, то есть это вообще исключено. Коронавирус почти не присутствует в крови, даже у тяжелобольных, поэтому кровь пациентов является достаточно безопасной жидкостью", - сказал он.

Донской заявил, что даже если бы коронавирус присутствовал в крови, то его распространение через укусы этих насекомых было бы невозможно из-за короткого периода жизни клещей и комаров, а следовательно - отсутствия возможности укусов одним насекомым двух и более человек.

Как сообщали Українськi Новини, 9 июня врач-вирусолог Евгения Менжулина сообщила, что высокая температура воздуха за счет ультрафиолетового излучения понижает агрессивность передачи коронавируса.

17 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 829 до 34 063, количество умерших от заболевания - на 23 человека до 966 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 9,4%, количество новых летальных случаев снизилось на 25,8%.

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