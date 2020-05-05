В Украине за три месяца зафиксировали 236 случаев болезни Лайма

В то время, как в Украине уже 12 697 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, за 3 месяца в стране зафиксировано 236 случаев болезни Лайма (клещевой боррелиоз).

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини.

"За 3 месяца 2020 года в Украине зафиксировано 236 случаев болезни Лайма", - сказано в нем.

Согласно сообщению, наибольшее количество случаев инфицирования обычно фиксируется в мае-ноябре.

Отмечается, что в прошлом году было зафиксировано 4 482 случая заболевания, 492 заболевших - дети до 17 лет.

833 случая было зафиксировано в сельской местности.

Как сообщали Українськi Новини, с начала текущего года ботулизмом заболели 15 человек, 1 человек умер.



Кроме того, за прошедшую неделю в Киеве зафиксировали снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 1,5%.



Тем временем пандемия коронавируса может продлиться два года. По словам исследователей, вирус будет сложнее контролировать чем грипп из-за того, что за последнее время возросло количество бессимптомных носителей.