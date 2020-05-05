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05 мая 2020, вторник, 13:21 54
Медицина 2020-05-05T13:30:01+03:00
Українські Новини
В Украине за три месяца зафиксировали 236 случаев болезни Лайма

В Украине за три месяца зафиксировали 236 случаев болезни Лайма

Валерия Драгомирова
Клещ, Болезнь Лайма, Центр общественного здоровья
Клещ. Фото: prozoro.info
Клещ. Фото: prozoro.info

В то время, как в Украине уже 12 697 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, за 3 месяца в стране зафиксировано 236 случаев болезни Лайма (клещевой боррелиоз). 

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини.

"За 3 месяца 2020 года в Украине зафиксировано 236 случаев болезни Лайма", - сказано в нем.

Согласно сообщению, наибольшее количество случаев инфицирования обычно фиксируется в мае-ноябре.

Отмечается, что в прошлом году было зафиксировано 4 482 случая заболевания, 492 заболевших - дети до 17 лет.

833 случая было зафиксировано в сельской местности.

Как сообщали Українськi Новини, с начала текущего года ботулизмом заболели 15 человек, 1 человек умер.


Кроме того, за прошедшую неделю в Киеве зафиксировали снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 1,5%. 

Тем временем пандемия коронавируса может продлиться два года. По словам исследователей, вирус будет сложнее контролировать чем грипп из-за того, что за последнее время возросло количество бессимптомных носителей.

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