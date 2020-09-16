Курс продажи доллара для платежных карт повысился среди недели

В среду курс продажи доллара для платежных карт по состоянию на 10:30 повысился по сравнению с 15 сентября на 9,04 коп. до 28,2274 UAH/USD, курс покупки – повысился на 19,36 коп. до 28,0142 UAH/USD, в то время как НБУ установил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 сентября, на 5,53 коп. до 28,0556 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро для платежных карт повысился на 16,82 коп. до 32,9517 UAH/EUR, курс продажи повысился на 6,03 коп. до 33,4754 UAH/EUR.

Курсы иностранной валюты для платежных карт:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 28,0142 28,2274 32,9517 33,4754 3,31 4,46 Максимальный 28,0500 28,3286 33,2000 33,6500 3,61 5,00 Минимальный 27,9500 28,1500 32,5500 33,3500 3,00 3,91

Как сообщали Українські Новини, экономист Олег Пендзин заявил, что курс доллара на сегодняшний день занижен, и это не добавляет дополнительных доходов в государственный бюджет. Поэтому валюту выгоднее хранить в гривне.

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 15 сентября на 9,77 коп. до 28,2100 UAH/USD, курс покупки повысился на 10,15 коп. до 27,9632 UAH/USD.

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