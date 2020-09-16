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16 вересня 2020, середа, 16:51 5
Транспорт 2020-09-16T18:15:02+03:00
Українські Новини
В правах писатимуть, чи згоден водій на посмертне донорство органів

В правах писатимуть, чи згоден водій на посмертне донорство органів

Кира Молчанова
Права, донорство, Кабмін, згода на донорство, Водійські права, Кабінет Міністрів, Група крові, донорські органи
Автомобіль. Фото: pixabay.com
Автомобіль. Фото: pixabay.com

16 вересня Кабінет Міністрів увів до водійських прав фіксацію групи крові і згоди на посмертне донорство органів.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

Так, вносяться зміни в порядок видачі посвідчень водія в частині внесення до посвідчення водія відмітки про надання згоди або не згоди на посмертне донорство і відомостей про групу крові (резус-факторі).

Також для водійських посвідчень при випуску встановлено превалювання рожевого кольору і для транспортних засобів вводиться встановлення рівнів відповідності екологічним нормам.

Як повідомляли Українськi Новини, у мобільних сервісних центрах МВС можна забрати пластикові посвідчення водія без черги, замовивши його онлайн в Електронному кабінеті, де слід пройти авторизацію.

Також МВС ініціює дозвіл сервісним центрам проводити державну реєстрацію та перереєстрацію транспортних засобів через суб'єктів господарювання, які стоять на обліку в Головному сервісному центрі МВС і здійснюють продаж нових автомобілів.

 

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