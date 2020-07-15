Пластиковое удостоверение водителя можно забрать в сервисных центрах МВД без очереди: как это сделать

В то время, как восстановили работу мобильные сервисные центры МВД, ведомство предоставляет возможность забирать пластиковые удостоверения водителя без очереди. Об этом сообщает пресс-служба МВД на своей странице в Facebook, передает Українські Новини.

Отныне украинцы могут забрать пластиковое удостоверение водителя в сервисных центрах МВД без очереди.

"Правда, перед этим закажи его онлайн через Электронный кабинет водителя", – говорится в сообщении.

Водительское удостоверение можно получить без очереди. Фото: Facebook/МВД

Что надо сделать

Сначала необходимо авторизоваться в электронном кабинете водителя.

Далее перейти в блок "Электронные услуги" и выбрать "Восстановление и обмен водительского удостоверения".

После этого заполнить обязательные поля и прикрепить сканкопию медицинской справки с обеих сторон одним файлом (.pdf).

Выбрать место получения документа.

Подписать заявку квалификационной электронной подписи.

Далее оплатить услугу личной банковской картой.

После этого нужно проверить свою электронную почту – на нее автоматически поступит квитанция об оплате.

Затем ожидать изменение статуса в Электронном кабинете водителя на "Обработано".

И уже после этого согласовать получение пластикового водительского удостоверения в выбранном сервисном центре МВД.

Ранее Українські Новини сообщали, МВД инициирует разрешить сервисным центрам проводить государственную регистрацию новых авто через юрлица и физлица, которые состоят на учете в Главном сервисном центре МВД.

Кроме того, МВД инициирует запрет государственной регистрации автомобилей, которые были ввезены в Украину как те, которые подлежат утилизации.