Пластиковое удостоверение водителя можно забрать в сервисных центрах МВД без очереди: как это сделать

В то время, как восстановили работу мобильные сервисные центры МВД, ведомство предоставляет возможность забирать пластиковые удостоверения водителя без очереди. Об этом сообщает пресс-служба МВД на своей странице в Facebook, передает Українські Новини. Отныне украинцы могут забрать пластиковое удостоверение водителя в сервисных центрах МВД без очереди. "Правда, перед этим закажи его онлайн через Электронный кабинет водителя", – говорится в сообщении. Водительское удостоверение можно получить без очереди. Фото: Facebook\/МВД Что надо сделать Сначала необходимо авторизоваться в электронном кабинете водителя. Далее перейти в блок "Электронные услуги" и выбрать "Восстановление и обмен водительского удостоверения". После этого заполнить обязательные поля и прикрепить сканкопию медицинской справки с обеих сторон одним файлом (.pdf). Выбрать место получения документа. Подписать заявку квалификационной электронной подписи. Далее оплатить услугу личной банковской картой. После этого нужно проверить свою электронную почту – на нее автоматически поступит квитанция об оплате. Затем ожидать изменение статуса в Электронном кабинете водителя на "Обработано". И уже после этого согласовать получение пластикового водительского удостоверения в выбранном сервисном центре МВД. Ранее Українські Новини сообщали, МВД инициирует разрешить сервисным центрам проводить государственную регистрацию новых авто через юрлица и физлица, которые состоят на учете в Главном сервисном центре МВД. Кроме того, МВД инициирует запрет государственной регистрации автомобилей, которые были ввезены в Украину как те, которые подлежат утилизации.