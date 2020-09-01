Водителей и автобусов грузовиков заставят пересдавать на права каждые 5 лет

Министерство инфраструктуры инициирует введение тестов, подтверждающих уровень профессиональной компетентности, для водителей автобусов и грузовиков с пересдачей каждые 5 лет.

Соответствующий проект приказа опубликован на сайте министерства, передают Українськi Новини.

Согласно ему, водители транспортных средств для предоставления услуг по перевозке пассажиров и грузов должны проходить тест на подтверждение профессиональной компетентности с обязательным посещением подготовительных курсов в учебном центре.

Продолжительность подготовительных курсов, в зависимости от программы подготовки, составляет от 35 до 280 учебных часов.

Составление теста по подтверждению профессиональной компетентности водителей проводится экзаменационной комиссией на основании приказа руководителя учебного центра, в экзаменационном билете должно быть не менее 60 тестовых заданий, 4 из которых являются ситуационными.

К сдаче теста допускаются водители, которые присутствовали на теоретических и практических занятиях не менее 65% от утвержденной программы подготовительного курса.

В случае положительного прохождения теста водителю выдается свидетельство профессиональной компетентности и квалификационная карта водителя.

Информация о водителе вносятся учебным центром в информационную систему "Электронный реестр профессиональных водителей", распорядителем которого является Мининфраструктуры.

Свидетельство и карта выдаются сроком на 5 лет.

Согласно пояснительной записке, по официальным данным около 85% дорожно-транспортных происшествий с участием коммерческого транспорта возникает из-за ошибок или нарушения законодательства водителей, которые они допускают из-за неосведомленности или отсутствия необходимых навыков.

Отмечается, что с 2020 года в соответствии с Хартией качества международных автомобильных грузовых перевозок в системе многосторонней квоты Европейской конференции министров транспорта, водители, которые осуществляют международные перевозки грузов, должны подтвердить свою компетентность путем предъявления квалификационной карточки водителя.

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