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01 сентября 2020, вторник, 15:35 404
Транспорт 2020-09-01T16:00:02+03:00
Українські Новини
Водителей и автобусов грузовиков заставят пересдавать на права каждые 5 лет

Водителей и автобусов грузовиков заставят пересдавать на права каждые 5 лет

Кира Молчанова
Автобус, Водители, Грузовик, Водительские права, Права, Мининфраструктуры
Машина.Фото: pixabay
Машина.Фото: pixabay

Министерство инфраструктуры инициирует введение тестов, подтверждающих уровень профессиональной компетентности, для водителей автобусов и грузовиков с пересдачей каждые 5 лет.

Соответствующий проект приказа опубликован на сайте министерства, передают Українськi Новини.

Согласно ему, водители транспортных средств для предоставления услуг по перевозке пассажиров и грузов должны проходить тест на подтверждение профессиональной компетентности с обязательным посещением подготовительных курсов в учебном центре.

Продолжительность подготовительных курсов, в зависимости от программы подготовки, составляет от 35 до 280 учебных часов.

Составление теста по подтверждению профессиональной компетентности водителей проводится экзаменационной комиссией на основании приказа руководителя учебного центра, в экзаменационном билете должно быть не менее 60 тестовых заданий, 4 из которых являются ситуационными.

К сдаче теста допускаются водители, которые присутствовали на теоретических и практических занятиях не менее 65% от утвержденной программы подготовительного курса.

В случае положительного прохождения теста водителю выдается свидетельство профессиональной компетентности и квалификационная карта водителя.

Информация о водителе вносятся учебным центром в информационную систему "Электронный реестр профессиональных водителей", распорядителем которого является Мининфраструктуры.

Свидетельство и карта выдаются сроком на 5 лет.

Согласно пояснительной записке, по официальным данным около 85% дорожно-транспортных происшествий с участием коммерческого транспорта возникает из-за ошибок или нарушения законодательства водителей, которые они допускают из-за неосведомленности или отсутствия необходимых навыков.

Отмечается, что с 2020 года в соответствии с Хартией качества международных автомобильных грузовых перевозок в системе многосторонней квоты Европейской конференции министров транспорта, водители, которые осуществляют международные перевозки грузов, должны подтвердить свою компетентность путем предъявления квалификационной карточки водителя.

Как сообщали Українськi Новини, депутаты рассматривают идею снимать на видео все экзамены и хранить записи, чтобы можно было проверить.

1 июня в Киеве заработала система фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Уже спустя минуту в объектив камеры попался первый нарушитель. В итоге за первый день система собрала 35 тысяч случаев нарушения ПДД.

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