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14 июля 2020, вторник, 17:42 497
Кабмин 2020-07-14T17:42:01+03:00
Українські Новини
МВД инициирует госрегистрацию новых автомобилей через юрлица и физлица. Что изменится

МВД инициирует госрегистрацию новых автомобилей через юрлица и физлица. Что изменится

Ирина Николенко
Кабмин, МВД, Автомобили, Транспортные средства, Регистрация транспортных средств, Новые автомобили
Автомобили
Автомобили

После того, как Министерство внутренних дел возобновило возможность регистрировать авто в передвижном центре МВД, ведомтсво инициирует разрешение сервисным центрам проводить государственную регистрацию и перерегистрацию транспортных средств через субъектов хозяйствования, которые находятся на учете в Главном сервисном центре МВД и осуществляют продажу новых автомобилей.

Об этом говорится в опубликованном МВД соответствующем проекте постановления Кабмина, передают Українськi Новини.

Также, согласно проекту постановления, госрегистрацию авто могут проводить через центры предоставления админуслуг.

МВД также инициирует запрет перерегистрации автомобилей для владельцев, информация о которых содержится в Едином реестре должников.

Предполагается, что документы, которые свидетельствуют, что автомобиль подлежит утилизации, не являются документами, которые подтверждают регистрацию транспортного средства.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада намерена увеличить штраф с 2,5-4,2 тыс. гривен до 17-20,4 тыс. гривен и лишать свободы на 5-7 лет за подделку, замену или уничтожение идентификационного номерного знака транспортного средства.

Верховная Рада намерена усилить ответственность водителей за совершение в состоянии алкогольного опьянения ДТП со смертельным исходом до 12 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством сроком от 7 до 10 лет.

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МВД инициирует госрегистрацию новых автомобилей через юрлица и физлица. Что изменится
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