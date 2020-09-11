подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
11 сентября 2020, пятница, 15:33 323 Список
Общество 2020-09-11T16:54:39+03:00
Українські Новини
В Украине обновили карантинные зоны: какие ограничения следует ожидать украинцам

В Украине обновили карантинные зоны: какие ограничения следует ожидать украинцам

Константин Долгий
Covid-19, Пандемия коронавируса, Адаптивный карантин, карантинные зоны
Скрининг температуры тела. Фото: pexels
Скрининг температуры тела. Фото: pexels

В то время как в Украине выявили очередной антирекорд по количеству подтвержденных случаев COVID-19, Кабинет министров пересмотрел и обновил список так называемых "красных", "оранжевых" и "желтых" карантинных зон.

Українські Новини напоминают, какие ограничения предусматривает каждая зона.

В 00:00 14 сентября в Украине вступает в действие обновленное эпидемиологическое зонирование регионов страны в связи с изменением ситуации с распространением коронавируса нового типа SARS-CoV-2.

Разделение регионов на "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую" в рамках адаптивного карантина было введено 3 августа 2020 года и с тех пор еженедельно пересматривается.

"Зеленая" карантинная зона

На территории районов, которые оказались в "зеленой" зоне, действуют минимальные ограничения для населения:

  • обязательный масочный режим в помещениях и общественном транспорте;
  • работа кинотеатров с заполняемостью 50%;
  • проведение массовых мероприятий с ограничением — один человек на 5 квадратных метров;
  • перевозки пассажиров в общественном транспорте только на сидячих местах.

"Желтая" карантинная зона

"Желтая" карантинная зона предусматривает следующие ограничения:

  • обязательный масочный режим в помещениях и общественном транспорте;
  • работа кинотеатров с заполняемостью 50%;
  • проведение массовых мероприятий с ограничением — один человек на 5 квадратных метров;
  • перевозки пассажиров в общественном транспорте только на сидячих местах;
  • запрет посещения учреждений социальной защиты, где находятся люди пожилого возраста.

"Оранжевая" карантинная зона

В данной зоне действуют следующие запреты и ограничения:

  • обязательный масочный режим в помещениях и общественном транспорте;
  • работа кинотеатров с заполняемостью 50%;

    проведение массовых мероприятий с ограничением — один человек на 5 квадратных метров;

  • перевозки пассажиров в общественном транспорте только на сидячих местах;
  • запрет посещения учреждений социальной защиты, где находятся люди пожилого возраста;
  • запрет работы хостелов, спортзалов, учреждений культуры и ночных клубов;
  • запрет на участие в массовых мероприятиях более 100 человек.

"Красная" карантинная зона

Подобный вид карантинного зонирования применяется к районам с наихудшей эпидемиологической обстановкой и предусматривает следующее:

  • закрытие детских садов, школ и других учебных заведений;
  • прекращение работы кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
  • полное прекращение работы общественного транспорта.

Как сообщали Українські Новини, в Украине начало снижаться количество проводимых тестов на коронавирус, 10 сентября их было сделано почти на 6% меньше, чем днем ранее.

Больше новостей о: Covid-19 Пандемия коронавируса Адаптивный карантин карантинные зоны

В Киеве сегодня пока хватает палат для приема боль...
В одном из райцентров Донецкой области от COVID-19...
Мы не планируем повторять локдаун страны, — Шмыгал...
Ирпень, Фастов и Яготинский район Киевской области...
В Украине обновили карантинные зоны: какие ограничения следует ожидать украинцам
Карантин в Киеве усиливают: полный список ограничений
Новости
Сытник нарушает закон, игнорируя решение КС о незаконности его назначения, – заявление в ГБР 17:00
В августе глава МВД Аваков получил больше 80 тыс. гривен зарплаты 16:58 Документ
В трех работах Шкарлета подтвердили плагиат, — депутат Рады Совсун ("Голос") 16:35
Сотни детей на "дистанционке" и самоизоляции: в Херсоне массовые вспышки COVID-19 в школах 16:28
Дело Шабунина о несвоевременной подаче декларации рассмотрят 18 сентября 16:19
больше новостей
В НБУ рассказали, что делать, если угрожают коллекторы из-за кредита соседа 06:32
Андрей Богдан. Скриншот видео интервью Гордону.
Богдан рассказал, кто может стать следующим президентом Украины 09:26
Андрей Богдан.
Богдан рассказал, что самое большое влияние на Зеленского оказывает жена Елена и ресторатор Тищенко 20:43
Против профессора одного из киевских вузов открыли дело за антисемитский пост в Facebook 17:50
Богдан заявил, что Украина "кинула" Путина и ждет от России компенсаций за Крым и Донбасс 22:19
больше новостей
В НБУ рассказали, что делать, если угрожают коллекторы из-за кредита соседа 06:32
80% граждан Украины не считают первоочередной проблемой развитие украинского языка, - соцопрос 09:21 Инфографика
Андрей Богдан.
Богдан рассказал, что самое большое влияние на Зеленского оказывает жена Елена и ресторатор Тищенко 20:43
Против профессора одного из киевских вузов открыли дело за антисемитский пост в Facebook 17:50
Богдан, Зеленский и Ермак. Фото: glavcom.ua
Богдан о якобы секретных договоренностях Ермака с РФ: уволить политиков, дать воду в Крым и вернуть пленных 23:24
больше новостей
В Киеве новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 404 случая за сутки
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok