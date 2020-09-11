В Украине обновили карантинные зоны: какие ограничения следует ожидать украинцам

В то время как в Украине выявили очередной антирекорд по количеству подтвержденных случаев COVID-19, Кабинет министров пересмотрел и обновил список так называемых "красных", "оранжевых" и "желтых" карантинных зон.

Українські Новини напоминают, какие ограничения предусматривает каждая зона.

В 00:00 14 сентября в Украине вступает в действие обновленное эпидемиологическое зонирование регионов страны в связи с изменением ситуации с распространением коронавируса нового типа SARS-CoV-2.

Разделение регионов на "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую" в рамках адаптивного карантина было введено 3 августа 2020 года и с тех пор еженедельно пересматривается.

"Зеленая" карантинная зона

На территории районов, которые оказались в "зеленой" зоне, действуют минимальные ограничения для населения:

обязательный масочный режим в помещениях и общественном транспорте;

работа кинотеатров с заполняемостью 50%;

проведение массовых мероприятий с ограничением — один человек на 5 квадратных метров;

перевозки пассажиров в общественном транспорте только на сидячих местах.

"Желтая" карантинная зона

"Желтая" карантинная зона предусматривает следующие ограничения:

обязательный масочный режим в помещениях и общественном транспорте;

работа кинотеатров с заполняемостью 50%;

проведение массовых мероприятий с ограничением — один человек на 5 квадратных метров;

перевозки пассажиров в общественном транспорте только на сидячих местах;

запрет посещения учреждений социальной защиты, где находятся люди пожилого возраста.

"Оранжевая" карантинная зона

В данной зоне действуют следующие запреты и ограничения:

обязательный масочный режим в помещениях и общественном транспорте;

работа кинотеатров с заполняемостью 50%; проведение массовых мероприятий с ограничением — один человек на 5 квадратных метров;

перевозки пассажиров в общественном транспорте только на сидячих местах;

запрет посещения учреждений социальной защиты, где находятся люди пожилого возраста;

запрет работы хостелов, спортзалов, учреждений культуры и ночных клубов;

запрет на участие в массовых мероприятиях более 100 человек.

"Красная" карантинная зона

Подобный вид карантинного зонирования применяется к районам с наихудшей эпидемиологической обстановкой и предусматривает следующее:

закрытие детских садов, школ и других учебных заведений;

прекращение работы кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;

полное прекращение работы общественного транспорта.

Как сообщали Українські Новини, в Украине начало снижаться количество проводимых тестов на коронавирус, 10 сентября их было сделано почти на 6% меньше, чем днем ранее.

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