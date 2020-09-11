В Украине обновили карантинные зоны: какие ограничения следует ожидать украинцам

В то время как в Украине выявили очередной антирекорд по количеству подтвержденных случаев COVID-19, Кабинет министров пересмотрел и обновил список так называемых "красных", "оранжевых" и "желтых" карантинных зон. Українські Новини напоминают, какие ограничения предусматривает каждая зона. В 00:00 14 сентября в Украине вступает в действие обновленное эпидемиологическое зонирование регионов страны в связи с изменением ситуации с распространением коронавируса нового типа SARS-CoV-2. Разделение регионов на "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую" в рамках адаптивного карантина было введено 3 августа 2020 года и с тех пор еженедельно пересматривается. "Зеленая" карантинная зона На территории районов, которые оказались в "зеленой" зоне, действуют минимальные ограничения для населения: обязательный масочный режим в помещениях и общественном транспорте; работа кинотеатров с заполняемостью 50%; проведение массовых мероприятий с ограничением — один человек на 5 квадратных метров; перевозки пассажиров в общественном транспорте только на сидячих местах. "Желтая" карантинная зона "Желтая" карантинная зона предусматривает следующие ограничения: обязательный масочный режим в помещениях и общественном транспорте; работа кинотеатров с заполняемостью 50%; проведение массовых мероприятий с ограничением — один человек на 5 квадратных метров; перевозки пассажиров в общественном транспорте только на сидячих местах; запрет посещения учреждений социальной защиты, где находятся люди пожилого возраста. "Оранжевая" карантинная зона В данной зоне действуют следующие запреты и ограничения: обязательный масочный режим в помещениях и общественном транспорте; работа кинотеатров с заполняемостью 50%;проведение массовых мероприятий с ограничением — один человек на 5 квадратных метров; перевозки пассажиров в общественном транспорте только на сидячих местах; запрет посещения учреждений социальной защиты, где находятся люди пожилого возраста; запрет работы хостелов, спортзалов, учреждений культуры и ночных клубов; запрет на участие в массовых мероприятиях более 100 человек. "Красная" карантинная зона Подобный вид карантинного зонирования применяется к районам с наихудшей эпидемиологической обстановкой и предусматривает следующее: закрытие детских садов, школ и других учебных заведений; прекращение работы кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров; полное прекращение работы общественного транспорта. Как сообщали Українські Новини, в Украине начало снижаться количество проводимых тестов на коронавирус, 10 сентября их было сделано почти на 6% меньше, чем днем ранее.