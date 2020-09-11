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11 сентября 2020, пятница, 17:41 485
Общество 2020-09-11T18:15:01+03:00
Українські Новини
Заболевший коронавирусом Филарет продолжает лечение

Заболевший коронавирусом Филарет продолжает лечение

Кира Молчанова
УПЦ КП, Филарет, Патриарх Филарет, ПЦУ
Филарет Фото: УПЦ
Филарет Фото: УПЦ

Состояние здоровья Патриарха Филарета, заболевшего коронавирусом, стабильное.

Об этом говорится в сообщении Украинской православной церкви Киевского патриархата, передают Українськi Новини.

"Святейший Патриарх Филарет особенно благодарен каждому, кто проявляет свою любовь и поддержку в молитвах за его здоровье. На сегодняшний день состояние здоровья Патриарха Филарета стабильное, лечение продолжается", - сказано в нем.

Церковь просит и дальше продолжать молиться за Филарета, чтобы Господь Бог исцелил Патриарха от коронавируса.

Как сообщали Українськi Новини, почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет заболел коронавирусом.

Позднее выяснилось, что у почетного патриарха Православной церкви Украины диагностировали воспаление легких.

Тем временем власти Ивано-Франковска приняли решение возобновить работу дошкольных учреждений несмотря на то, что город продолжает оставаться в "красной" зоне.

В Херсонской области немного обратная ситуация: в Херсоне и окружающих населенных пунктах выявляют заражение COVID-19 в школах. Дети там занимаются дистанционно.

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