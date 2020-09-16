560 полицейских прибыли в Умань для обеспечения безопасности граждан во время празднования Рош ха-Шана

560 полицейских прибыли в Умань (Черкасская область) для обеспечения безопасности граждан во время празднования Рош ха-Шана.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Черкасской области, передают Українськi Новини.

"Более 560 сотрудников полиции из 20 областей Украины прибыли в Умань для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время празднования Рош ха-Шана", - сказано в нем.

Отмечается, что основные задачи правоохранителей - обеспечение общественного порядка в местах проживания и пребывания паломников-хасидов, а также обеспечения безопасности в условиях сложной эпидемической ситуации.

Как сообщали Українськi Новини, около 1 тыс. хасидов находятся в пункте пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области и пытаются попасть в Украину.

Ранее пограничники задержали хасида, который незаконно пересек границу. Нарушитель шел по болотистой местности, вероятно, надеясь, что так ему удастся остаться незамеченным.

Группы хасидов пытались "прорваться" в Украину со стороны Беларуси. В Госпогранслужбе заявили, что застрявшие на границе с Беларусью хасиды всем обеспечены.

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