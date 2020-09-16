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16 вересня 2020, середа, 13:45 7
Силові структури 2020-09-16T14:45:01+03:00
Українські Новини
560 поліційних прибули в Умань для забезпечення безпеки громадян під час святкування Рош ха-Шана

560 поліційних прибули в Умань для забезпечення безпеки громадян під час святкування Рош ха-Шана

Елизавета Драбкина
Поліція, коронавірус в Україні, хасиди в Умані
Поліційні в Умані Фото: Нацполіція
Поліційні в Умані Фото: Нацполіція

560 поліційних прибули в Умань (Черкаська область) для забезпечення безпеки громадян під час святкування Рош ха-Шана.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції Черкаської області, передають Українські Новини.

"Більш ніж 560 співробітників поліції з 20 областей України прибули до Умані для забезпечення громадського порядку та безпеки громадян під час святкування Рош ха-Шана ", - сказано в ньому.

Зазначається, що основні завдання правоохоронців - забезпечення громадського порядку в місцях проживання та перебування паломників-хасидів, а також забезпечення безпеки в умовах складної епідемічної ситуації.

Як повідомляли Українськi Новини, близько 1 тис. хасидів знаходяться в пункті пропуску "Нові Яриловичі" в Чернігівській області та намагаються потрапити в Україну.

Раніше прикордонники затримали хасида, який незаконно перетнув кордон. Порушник йшов по болотистій місцевості, ймовірно, сподіваючись, що так йому вдасться залишитися непоміченим.

Групи хасидів намагалися "прорватися" в Україну з боку Білорусі.

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