560 поліційних прибули в Умань для забезпечення безпеки громадян під час святкування Рош ха-Шана

560 поліційних прибули в Умань (Черкаська область) для забезпечення безпеки громадян під час святкування Рош ха-Шана. Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції Черкаської області, передають Українські Новини. "Більш ніж 560 співробітників поліції з 20 областей України прибули до Умані для забезпечення громадського порядку та безпеки громадян під час святкування Рош ха-Шана ", - сказано в ньому. Зазначається, що основні завдання правоохоронців - забезпечення громадського порядку в місцях проживання та перебування паломників-хасидів, а також забезпечення безпеки в умовах складної епідемічної ситуації. Як повідомляли Українськi Новини, близько 1 тис. хасидів знаходяться в пункті пропуску "Нові Яриловичі" в Чернігівській області та намагаються потрапити в Україну. Раніше прикордонники затримали хасида, який незаконно перетнув кордон. Порушник йшов по болотистій місцевості, ймовірно, сподіваючись, що так йому вдасться залишитися непоміченим. Групи хасидів намагалися "прорватися" в Україну з боку Білорусі.