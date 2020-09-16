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16 сентября 2020, среда, 11:17 515
Общество 2020-09-16T11:30:02+03:00
Українські Новини
В Донецкой области коронавирус выявили в школе и детском саду

В Донецкой области коронавирус выявили в школе и детском саду

Константин Долгий
Covid-19, Пандемия коронавируса, Коронавирус в Донецкой области, Коронавирус в школе, Самоизоляция учеников
Карантин в учебном заведении. Фото: Pixabay
Карантин в учебном заведении. Фото: Pixabay

В то время как в Черниговской области с начала учебного года более 120 учебных заведений перевели на дистанционное обучение, в Краматорске Донецкой области пришлось закрыть детский сад и отправить на самоизоляцию школьный класс.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Краматорского городского совета от 16 сентября, передают Українські Новини.

Так, в Краматорской школе № 22 один класс был переведен на режим самоизоляции после того, как у одной из учениц поставили диагноз COVID-19.

Также на карантин пришлось закрыть детский сад № 2. Накануне у работника данного дошкольного заведения выявили заражение коронавирусом.

Согласно данным Донецкой ОВГА, по состоянию на 14 сентября, на самоизоляции в населенных пунктах области находятся 619 учеников и 58 работников учреждений среднего образования.

По информации Минздрава, с начала пандемии в Донецкой области было подтверждено 2 180 случаев заражения коронавирусом. За сутки диагноз COVID-19 поставили 26 жителям области.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет министров намерен внести изменения в работу общественного транспорта и учебных заведений во время действия карантина.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковске, который накануне отнесли к "красной" карантинной зоне, школы перевели на дистанционный формат обучения.

Кроме того, в Черкасской области с момента начала нового учебного года коронавирус выявили в почти 50 учебных заведениях.

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