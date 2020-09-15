Дистанционное обучение ввели в более чем 120 учебных заведениях Черниговской области

В то время как в Черкасской области в почти 50 школах и детсадах выявили заражение коронавирусной инфекцией, на Черниговщине власти переводят на дистанционное обучение около 120 учебных заведений.

Об этом передают Українські Новини, cо ссылкой на сообщение Черниговской ОГА от 15 сентября.

Ученики 61 школы, а также студенты 5 вузов и 2 заведений профессионального образования были переведены на формат дистанционного обучения в связи с тем, что территории, на которых они находятся, были отнесены к "красной" зоне.

Кроме того были закрыты 48 детских садов и 7 заведений дошкольного образования. Остальные учебные заведения региона, говорится в сообщении, продолжают свою деятельность.

Согласно данным управления здравоохранения Черниговской ОГА, по состоянию на 15 сентября, в области был выявлен 81 новый случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии подтверждено 2 883 случая заражения.

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса в одном из районов Тернопольской области были закрыты все учебные заведения сроком на 14 дней.

Кроме того, Министерство здравоохранения хочет внести изменения в постановление Кабмина по карантинным мероприятиям. Они должны затронуть работу учебных заведений и общественного транспорта.

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