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16 сентября 2020, среда, 10:30 1941
Политика 2020-09-16T11:30:05+03:00
Українські Новини
Партию "Слуга народа" покинул депутат Касай

Партию "Слуга народа" покинул депутат Касай

Ольга Фандорина
выход из партии, Партия
Константин Касай. Фото: kolo.news
Константин Касай. Фото: kolo.news

Депутат Верховной Рады Константин Касай вышел из политической партии "Слуга народа".

Об этом он сообщил интернет-изданию "Полтавщина", передают Українськi Новини.

При этом Касай не покинул фракцию в Раде.

Соответствующее решение он принял из-за того, что не согласен с ситуацией, когда кандидатов в депутаты на местных выборах единолично выбирает председатель Полтавской областной партийной организации Ольга Савченко.

Он отметил, что не будет заниматься местными выборами, и после них, несмотря на то, кто победит, будет жестко контролировать новую власть в регионе.

Ранее фракция "Слуга народа" в Верховной Раде, которая ранее сегодня собирала подписи за исключение депутата Гео Лероса из фракции, исключила депутата Гео Лероса из членов фракции.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Рады Роман Иванисов вышел из фракции "Слуга народа".

Также депутаты Поляков и Скороход вышли из "Слуги народа".

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