Депутат Касай вийшов з партії "Слуга народу"

Депутат Верховної Ради Костянтин Касай вийшов з політичної партії "Слуга народу". Про це він повідомив інтернет-виданню "Полтавщина", передають Українські Новини. При цьому Касай не вийшов з фракції в Раді. Відповідне рішення він прийняв через те, що не згоден з ситуацією, коли кандидатів в депутати на місцевих виборах одноосібно вибирає голова Полтавської обласної партійної організації Ольга Савченко. Він зазначив, що не займатиметься місцевими виборами, і після них, незважаючи на те, хто переможе, буде жорстко контролювати нову владу в регіоні. Раніше фракція "Слуга народу" у Верховній Раді, яка збирала підписи за виключення депутата Гео Лероса з фракції, виключила депутата Лероса з членів фракції. Як повідомляли Українськi Новини, депутат Ради Роман Іванісов вийшов з фракції "Слуга народу". Також депутати Поляков і Скороход вийшли з "Слуги народу".