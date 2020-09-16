Депутат Касай вийшов з партії "Слуга народу"

Депутат Верховної Ради Костянтин Касай вийшов з політичної партії "Слуга народу".

Про це він повідомив інтернет-виданню "Полтавщина", передають Українські Новини.

При цьому Касай не вийшов з фракції в Раді.

Відповідне рішення він прийняв через те, що не згоден з ситуацією, коли кандидатів в депутати на місцевих виборах одноосібно вибирає голова Полтавської обласної партійної організації Ольга Савченко.

Він зазначив, що не займатиметься місцевими виборами, і після них, незважаючи на те, хто переможе, буде жорстко контролювати нову владу в регіоні.

Раніше фракція "Слуга народу" у Верховній Раді, яка збирала підписи за виключення депутата Гео Лероса з фракції, виключила депутата Лероса з членів фракції.

Як повідомляли Українськi Новини, депутат Ради Роман Іванісов вийшов з фракції "Слуга народу".

Також депутати Поляков і Скороход вийшли з "Слуги народу".

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