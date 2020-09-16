Ночью в Киеве мотоциклист сбил пешехода: в аварии погибли три человека

В столице на проспекте Любомира Гузара произошло ДТП с участием мотоцикла Yamaha, жертвами аварии стали три человека. Об этом сообщил Киев Оперативный в своем Telegram-канале. Отмечается, что мотоциклист сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. По данным dtp.kiev.ua, в результате столкновения пассажир Yamaha (девушка) погибла мгновенно, пешеход умер спустя некоторое время, водитель мотоцикла скончался в машине скорой помощи. Внимание, видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет, беременным женщинам и людям со слабой психикой. Как сообщали Українські Новини, вслед за смертельным ДТП в Киевской области, в котором погибли двое молодых людей, стало известно, что вчера вечером, 27 августа, в центре Киева пьяный водитель автомобиля Mercedes разбил 5 машин на улице Антоновича. Ранее под Киевом женщина перебегала дорогу в неположенном месте и погибла под колесами микроавтобуса. Ранее сообщалось о том, что 6 августа в Киеве на Столичном шоссе произошло серьезное ДТП с тремя погибшими и двумя пострадавшими.