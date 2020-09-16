подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 сентября 2020, среда, 08:51 52
Происшествия 2020-09-16T09:00:01+03:00
Українські Новини
Ночью в Киеве мотоциклист сбил пешехода: в аварии погибли три человека

Ночью в Киеве мотоциклист сбил пешехода: в аварии погибли три человека

Ольга Фандорина
ДТП, смертельное ДТП, ДТП в Киеве, ДТП с мотоциклом

В столице на проспекте Любомира Гузара произошло ДТП с участием мотоцикла Yamaha, жертвами аварии стали три человека. Об этом сообщил Киев Оперативный в своем Telegram-канале.

Отмечается, что мотоциклист сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

По данным dtp.kiev.ua, в результате столкновения пассажир Yamaha (девушка) погибла мгновенно, пешеход умер спустя некоторое время, водитель мотоцикла скончался в машине скорой помощи.

Внимание, видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет, беременным женщинам и людям со слабой психикой.

Как сообщали Українські Новини, вслед за смертельным ДТП в Киевской области, в котором погибли двое молодых людей, стало известно, что вчера вечером, 27 августа, в центре Киева пьяный водитель автомобиля Mercedes разбил 5 машин на улице Антоновича.

Ранее под Киевом женщина перебегала дорогу в неположенном месте и погибла под колесами микроавтобуса.

Ранее сообщалось о том, что 6 августа в Киеве на Столичном шоссе произошло серьезное ДТП с тремя погибшими и двумя пострадавшими.

Больше новостей о: ДТП смертельное ДТП ДТП в Киеве ДТП с мотоциклом

В Днипре маршрутка столкнулась с такси. Пострадала...
На трассе под Киевом произошло масштабное ДТП с ма...
Пьяный водитель, пытаясь скрыться от полиции, разб...
В Киеве девушка-байкер погибла в ДТП на Гостомельс...
Карантин в Украине. Минздрав хочет изменить работу транспорта, школ и детсадов
МАУ на месяц перенесла спецрейс из Китая. В стране застряли украинцы, "влезшие" в долги ради дорогого билета домой
Новости
Полиция ежедневно проводит рейды по поиску нарушителей карантина в Киеве 09:17
В раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА футболисты киевского "Динамо" сыграют с бельгийским "Гентом" 09:09
Зампредседателя Меджлиса Джелялов получил орден "За заслуги" III степени 09:00
Ночью в Киеве мотоциклист сбил пешехода: в аварии погибли три человека 08:51
В Украине зафиксирован случай повторного заражения коронавирусом, — СМИ 08:43
больше новостей
На карантине украинцы за должали за коммуналку миллиарды. Что будет с долгами 05:45
Александр Ткаченко. Фото: 112
Ткаченку "дали в ухо яйцом" на выступлении по случаю 100 дней на посту министра культуры 16:05
В условиях карантина мобильные операторы вынуждены пойти на пересмотр тарифов, - СМИ 13:03
Украинских пенсионеров ждет сразу несколько повышений: кому и сколько добавят 05:45 Инфографика
Карантин в Украине. Минздрав хочет изменить работу транспорта, школ и детсадов 19:33
больше новостей
На обслуживание Зеленского расходы бюджета хотят повысить в полтора раза 11:29
Александр Ткаченко. Фото: 112
Ткаченку "дали в ухо яйцом" на выступлении по случаю 100 дней на посту министра культуры 16:05
Столица в "оранжевой" зоне: в "Киевпастранс" рассказали, как сейчас работает общественный транспорт 16:43
Решающий фактор для экономики: западные аналитики указали на серьезную проблему в НБУ 17:32
НАБУ проиграло суд частному инвестору ЗТМК 14:51
больше новостей
У Притулы и Верещук за полтора месяца упал рейтинг на выборах мэра
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok