Ночью в Киеве мотоциклист сбил пешехода: в аварии погибли три человека

В столице на проспекте Любомира Гузара произошло ДТП с участием мотоцикла Yamaha, жертвами аварии стали три человека. Об этом сообщил Киев Оперативный в своем Telegram-канале.

Отмечается, что мотоциклист сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

По данным dtp.kiev.ua, в результате столкновения пассажир Yamaha (девушка) погибла мгновенно, пешеход умер спустя некоторое время, водитель мотоцикла скончался в машине скорой помощи.

Внимание, видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет, беременным женщинам и людям со слабой психикой.

Как сообщали Українські Новини, вслед за смертельным ДТП в Киевской области, в котором погибли двое молодых людей, стало известно, что вчера вечером, 27 августа, в центре Киева пьяный водитель автомобиля Mercedes разбил 5 машин на улице Антоновича.

Ранее под Киевом женщина перебегала дорогу в неположенном месте и погибла под колесами микроавтобуса.

Ранее сообщалось о том, что 6 августа в Киеве на Столичном шоссе произошло серьезное ДТП с тремя погибшими и двумя пострадавшими.

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