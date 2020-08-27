Под Киевом компания подростков попала в смертельное ДТП: двое погибли, трое в больнице

В среду, 26 августа, в городе Березань Киевской области произошло смертельно ДТП. Двое молодых людей, парень и девушка, погибли. Еще трое были госпитализированы с травмами разной тяжести.

Как сообщили в областном управлении Национальной полиции, автомобиль Chevrolet не справился с управлением и допустил столкновение с бетонным забором домовладения. На момент аварии в автомобиле находились водитель и четверо пассажиров. Все они – подростки, жители города Березань.

"20-летний водитель и 15-летняя пассажирка от полученных травм погибли на месте происшествия, еще трое пассажиров 17 и 19 лет получили многочисленные травмы. Их госпитализировали в медицинское учреждение", - сказано в сообщении полиции.

Как отметили в полиции, по данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 3 до 8 лет или без такового. Начато досудебное расследование, выясняются все обстоятельства ДТП. Был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения на момент аварии – на данный момент неизвестно.

Напомним, нетрезвый водитель сбил на автомобиле 3 курсанток в Киеве, двум из них ампутировали ноги.

Ранее, 21 августа на выезде из Киева растянулась многокилометровая пробка из-за смертельного ДТП с участием правоохранителя.

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