подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
7.08.20 10:30 Пресс-конференция: "Итоги по результатам проекта тестирования жителей Гостомеля на иммунитет к COVID-19"

07 августа 2020, пятница, 09:00 813
Происшествия 2020-08-07T09:00:51+03:00
Українські Новини
В Киеве на Столичном шоссе произошла смертельная авария, трое погибших

В Киеве на Столичном шоссе произошла смертельная авария, трое погибших

Анна Рудык
ДТП, смертельное ДТП, погибшие в ДТП, ДТП в Киеве
ДТП на Столичном шоссе. Фото: ГосЧС
ДТП на Столичном шоссе. Фото: ГосЧС

Вчера, 6 августа, в Киеве на Столичном шоссе произошло серьезное ДТП с тремя погибшими и двумя пострадавшими. Об этом говорится в сообщении ГосЧС.

Так, сообщается, что ДТП произошло в Голосеевском районе на Столичном шоссе 26-го километра, информацию о ДТП спасатели получили около 16:36.

"На место происшествия были направлены спасатели ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию на место происшествия было установлено, что ДТП произошло с участием двух автомобилей "BMW". В результате столкновения три человека погибли на месте: две женщины 1998 и 2001 годов рождения и мужчина 1990 г. р. Два человека 1997 и 1999 г. р. оказались заблокированными в автомобиле. Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного комплекта было деблокирован пострадавших из автомобиля и передали бригаде скорой помощи", - говорится в сообщении.

Сейчас обстоятельства ДТП устанавливаются правоохранительными органами.

Смертельная авария в Голосеевском районеСмертельная авария в Голосеевском районе

ДТП на Столичном шоссе. Фото: ГосЧСДТП на Столичном шоссе. Фото: ГосЧС

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на Братиславской перекрывали движение из-за упавшего и повисшего на проводах столба.

Ранее произошло смертельное ДТП под Киевом. BMW на "евробляхах" лоб в лоб въехало в "Шкоду".

Больше новостей о: ДТП смертельное ДТП погибшие в ДТП ДТП в Киеве

На Старообуховской трассе снова смертельное ДТП: п...
Под Киевом произошла смертельная авария...
В Киевской области столкнулись две легковушки: пог...
Смертельное ДТП под Киевом. BMW на "евробляхах" ло...
Антирекорд по заболеваемости коронавирусом увеличивается третий день подряд - 1,4 тыс. случаев за сутки
В Украине начали брать сбор за вылет пассажиров
Новости
Международные табачные компании подают в международный арбитраж – ЕБА 09:37
НАБУ и САП не смогли завершить расследование и передать дело "Роттердам+" в суд 09:31
Антирекорд по заболеваемости коронавирусом увеличивается третий день подряд - 1,4 тыс. случаев за сутки 09:29
В Украине начали брать сбор за вылет пассажиров 09:26
"Харьковгоргаз" проводит подготовку газовых сетей к осенне-зимнему сезону 09:16 Пресс-релиз
больше новостей
Платежки за газ
"Нефтегаз" предложил украинцам несколько тарифных планов и установил годовую цену 11:52
Налог на недвижимость. Сколько украинцам придется отдать и какие штрафы за неуплату 05:45
Адская жара усилится до +36, а засуха накроет все области. Прогноз погоды на 7 августа 21:00
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Доллар и евро начали падать. Курс валют на 5 августа 10:30
больше новостей
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
В Днепре построили самую большую в Украине ТЭС, которая работает на шелухе от семечек 15:57
Израиль призывает Украину запретить хасидам посещение Умани в этом году 07:13
Налог на недвижимость. Сколько украинцам придется отдать и какие штрафы за неуплату 05:45
ГБР передало в суд дело против Федины и Зверобой об угрозах Зеленскому 13:30
больше новостей
Население продолжает активно сдавать валюту
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok