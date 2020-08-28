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28 августа 2020, пятница, 13:45 131
Происшествия 2020-08-28T13:45:01+03:00
Українські Новини
Пьяный водитель, пытаясь скрыться от полиции, разбил 5 машин в центре Киева

Пьяный водитель, пытаясь скрыться от полиции, разбил 5 машин в центре Киева

Александр Савич
Киев, ДТП, пьяный водитель, ДТП в Киеве
Пытаясь скрыться от полиции, пьяный водитель врезался в припаркованные автомобили в центре Киева. Фото: Патрульная полиция
Пытаясь скрыться от полиции, пьяный водитель врезался в припаркованные автомобили в центре Киева. Фото: Патрульная полиция

Вслед за смертельным ДТП в Киевской области, в котором погибли двое молодых людей, стало известно, что вчера вечером, 27 августа, в центре Киева пьяный водитель автомобиля Mercedes разбил 5 машин на улице Антоновича. Об этом сообщает Патрульная полиция.

Патрульные Голосеевского района заметили автомобиль Mercedes, который остановился в полосе для общественного транспорта, после чего начал ездить вперед-назад на глазах у полицейских.

Патрульные подошли к машине для того, чтобы проверить документы у водителя, и заметили у него признаки алкогольного или наркотического опьянения.

Водитель попытался уехать от патрульных, оставив им свои документы. На большой скорости он столкнулся с двумя проезжающими мимо машинами, после чего, проехав до перекрестка, врезался в еще два припаркованных автомобиля.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Проходить освидетельствование на состояние опьянения 46-летний водитель отказался.

На водителя патрульные составили протоколы по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ст.122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке) и вынесли постановление ч.3 ст.122 (остановка в полосе общественного транспорта) КУоАП", – сообщают в Патрульной полиции.

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