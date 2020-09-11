Третью неделю подряд доллар в обменниках продолжил свой плавный рост

С 4 по 11 сентября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 17,01 коп. до 27,9626 UAH/USD, курс покупки повысился на 19,84 коп. до 27,7340 UAH/USD, повышаясь третью неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 21,13 коп. до 32,5663 UAH/EUR, курс продажи повысился на 21,50 коп. до 33,1158 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 28 августа по 4 сентября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 17,51 коп. до 27,7925 UAH/USD, курс покупки повысился на 18,35 коп. до 27,5356 UAH/USD, повышаясь вторую неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 11 сентября 27,7340 27,9626 32,5663 33,1158 3,3100 3,8300 По сравнению с 4 сентября 0,1984 0,1701 0,2113 0,2150 0,0000 0,0000

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

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