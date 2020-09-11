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11 сентября 2020, пятница, 11:17 7
Финансы 2020-09-11T11:21:49+03:00
Українські Новини
Третью неделю подряд доллар в обменниках продолжил свой плавный рост

Третью неделю подряд доллар в обменниках продолжил свой плавный рост

Катерина Цапро
Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара снова растет
Курс доллара снова растет

С 4 по 11 сентября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 17,01 коп. до 27,9626 UAH/USD, курс покупки повысился на 19,84 коп. до 27,7340 UAH/USD, повышаясь третью неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 21,13 коп. до 32,5663 UAH/EUR, курс продажи повысился на 21,50 коп. до 33,1158 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 28 августа по 4 сентября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 17,51 коп. до 27,7925 UAH/USD, курс покупки повысился на 18,35 коп. до 27,5356 UAH/USD, повышаясь вторую неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 11 сентября

27,7340

27,9626

32,5663

33,1158

3,3100

3,8300

По сравнению с 4 сентября

0,1984

0,1701

0,2113

0,2150

0,0000

0,0000

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

 

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