Вступительная кампания-2020: МОН опубликовало список самых популярных профессий среди поступающих в ПТУ

Вслед за топ-10 специальностей по количеству поданных заявлений в ВУЗы в этом году, стало известно, какие профессии стали самыми популярными среди тех, кто поступал в профессиональные технические училища. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины. Так, самыми популярными профессиями в 2020 году стали: Водитель автотранспортных средств повар электрогазосварщик кондитер парикмахер. "Узкоотраслевые профессии или те, которые предусматривают тяжелые условия труда, пользуются меньшим спросом среди молодежи", – сообщили в МОН. Среди таких профессий, которые пользовались в этом году меньшим интересом поступающих, в МОН назвали: машинист трубоукладчика, контролер пищевой продукции и прокатчик горячего металла. Как сообщали Українські новини, в конце августа ВУЗы опубликовали списки поступивших на бюджет. Также за первый день вступительной кампании абитуриенты создали более 40 тысяч электронных кабинетов. Кроме того, 79,2% поступающих в ВУЗы в этом году получили рекомендации к зачислению, в то время как в прошлом году этот показатель составил 75,4%.