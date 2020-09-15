Вступительная кампания-2020: МОН опубликовало список самых популярных профессий среди поступающих в ПТУ

В МОН рассказали, какие профессии среди поступающих в профтехи в этом году самые популярные. Фото: freepik

В МОН рассказали, какие профессии среди поступающих в профтехи в этом году самые популярные. Фото: freepik

Так, самыми популярными профессиями в 2020 году стали:

Водитель автотранспортных средств

повар

электрогазосварщик

кондитер

парикмахер.

"Узкоотраслевые профессии или те, которые предусматривают тяжелые условия труда, пользуются меньшим спросом среди молодежи", – сообщили в МОН.

Среди таких профессий, которые пользовались в этом году меньшим интересом поступающих, в МОН назвали: машинист трубоукладчика, контролер пищевой продукции и прокатчик горячего металла.

Как сообщали Українські новини, в конце августа ВУЗы опубликовали списки поступивших на бюджет.

Также за первый день вступительной кампании абитуриенты создали более 40 тысяч электронных кабинетов.

Кроме того, 79,2% поступающих в ВУЗы в этом году получили рекомендации к зачислению, в то время как в прошлом году этот показатель составил 75,4%.

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