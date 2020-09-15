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  • Вступительная кампания-2020: МОН опубликовало список самых популярных профессий среди поступающих в ПТУ
15 сентября 2020, вторник, 21:08 686
Общество 2020-09-15T22:30:03+03:00
Українські Новини
Вступительная кампания-2020: МОН опубликовало список самых популярных профессий среди поступающих в ПТУ

Вступительная кампания-2020: МОН опубликовало список самых популярных профессий среди поступающих в ПТУ

Александр Савич
ПТУ, Вступительная кампания, профтехническое образование, Популярные профессии, вступительная кампания-2020
В МОН рассказали, какие профессии среди поступающих в профтехи в этом году самые популярные. Фото: freepik
В МОН рассказали, какие профессии среди поступающих в профтехи в этом году самые популярные. Фото: freepik

Вслед за топ-10 специальностей по количеству поданных заявлений в ВУЗы в этом году, стало известно, какие профессии стали самыми популярными среди тех, кто поступал в профессиональные технические училища. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Так, самыми популярными профессиями в 2020 году стали:

  • Водитель автотранспортных средств
  • повар 
  • электрогазосварщик
  • кондитер
  • парикмахер.

"Узкоотраслевые профессии или те, которые предусматривают тяжелые условия труда, пользуются меньшим спросом среди молодежи", – сообщили в МОН.

Среди таких профессий, которые пользовались в этом году меньшим интересом поступающих, в МОН назвали: машинист трубоукладчика, контролер пищевой продукции и прокатчик горячего металла.

Как сообщали Українські новини, в конце августа ВУЗы опубликовали списки поступивших на бюджет.

Также за первый день вступительной кампании абитуриенты создали более 40 тысяч электронных кабинетов.

Кроме того, 79,2% поступающих в ВУЗы в этом году получили рекомендации к зачислению, в то время как в прошлом году этот показатель составил 75,4%.

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