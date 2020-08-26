Вступительная кампания-2020: МОН опубликовало список самых популярных специальностей и ВУЗов среди абитуриентов

В Украине продолжается вступительная кампания-2020 . После завершения, 22 августа, подач электронных заявлений на поступление в ВУЗы для получения степени бакалавра и магистра, стало известно, что всего в этом году абитуриентами было подано более 1 млн электронных заявлений. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Электронные заявления подало около 191 тыс. абитуриентов. Это на 25 тыс. больше, чем в прошлом году.

"Обусловлено это тем, что в этом году в целом большее количество выпускников школ и расширен перечень категорий поступающих, которые перешли на электронный формат подачи заявлений", – объясняют в министерстве.

Абитуриенты могли подать 5 заявлений на бюджетную форму обучения, а также неограниченное количество заявлений на контракт.

Топ-10 специальностей по количеству поданных заявлений в этом году выглядит так:

081 Право – 116 тыс. 689;

073 Менеджмент – 92 тыс. 147;

035 Филология – 76 тыс. 708;

122 Компьютерные науки – 63 тыс. 410;

014 Среднее образование – 62 тыс. 676;

051 Экономика – 50 тыс. 841;

121 Инженерия программного обеспечения – 47 тыс. 038;

072 Финансы, банковское дело и страхование – 46 тыс. 844;

053 Психология – 43 тыс. 791;

075 Маркетинг – 42 тыс. 379.

А список 10 самых популярных ВУЗов страны по количеству поданных заявлений такой:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 56 тыс. 336;

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 46 тыс. 714;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 46 тыс. 268;

Национальный университет "Львовская политехника" – 42 тыс. 451;

Киевский национальный торгово-экономический университет – 40 тыс. 818;

Национальный авиационный университет – 33 тыс. 056;

Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана" – 27 тыс. 775;

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 27 тыс. 625;

Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова – 23 тыс. 541;

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 22 тыс. 013.

Уже завтра, 27 августа, абитуриенты узнают, удалось ли им поступить на бюджетную форму обучения.

"Напротив того заявления, по которому будет рекомендация на бюджет, статус изменится на "Рекомендовано к зачислению".

У тех абитуриентов, которые не получат никакой рекомендации на бюджет 27 августа, статус напротив всех заявлений останется "Допущено к конкурсу". Все эти заявления автоматически участвуют в конкурсе на контракт", – говорят в министерстве.

Как сообщали Українські новини, за первый день вступительной кампании абитуриенты создали более 40 тысяч электронных кабинетов.

Также в 2020 количество бюджетных мест для бакалавров увеличили почти на 6% по сравнению с прошлым годом.

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