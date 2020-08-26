Вступительная кампания-2020: МОН опубликовало список самых популярных специальностей и ВУЗов среди абитуриентов

В Украине продолжается вступительная кампания-2020. После завершения, 22 августа, подач электронных заявлений на поступление в ВУЗы для получения степени бакалавра и магистра, стало известно, что всего в этом году абитуриентами было подано более 1 млн электронных заявлений. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины. Электронные заявления подало около 191 тыс. абитуриентов. Это на 25 тыс. больше, чем в прошлом году. "Обусловлено это тем, что в этом году в целом большее количество выпускников школ и расширен перечень категорий поступающих, которые перешли на электронный формат подачи заявлений", – объясняют в министерстве. Абитуриенты могли подать 5 заявлений на бюджетную форму обучения, а также неограниченное количество заявлений на контракт. Топ-10 специальностей по количеству поданных заявлений в этом году выглядит так: 081 Право – 116 тыс. 689; 073 Менеджмент – 92 тыс. 147; 035 Филология – 76 тыс. 708; 122 Компьютерные науки – 63 тыс. 410; 014 Среднее образование – 62 тыс. 676; 051 Экономика – 50 тыс. 841; 121 Инженерия программного обеспечения – 47 тыс. 038; 072 Финансы, банковское дело и страхование – 46 тыс. 844; 053 Психология – 43 тыс. 791; 075 Маркетинг – 42 тыс. 379. А список 10 самых популярных ВУЗов страны по количеству поданных заявлений такой: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 56 тыс. 336; Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 46 тыс. 714; Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 46 тыс. 268; Национальный университет "Львовская политехника" – 42 тыс. 451; Киевский национальный торгово-экономический университет – 40 тыс. 818; Национальный авиационный университет – 33 тыс. 056; Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана" – 27 тыс. 775; Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 27 тыс. 625; Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова – 23 тыс. 541; Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 22 тыс. 013. Уже завтра, 27 августа, абитуриенты узнают, удалось ли им поступить на бюджетную форму обучения. "Напротив того заявления, по которому будет рекомендация на бюджет, статус изменится на "Рекомендовано к зачислению". У тех абитуриентов, которые не получат никакой рекомендации на бюджет 27 августа, статус напротив всех заявлений останется "Допущено к конкурсу". Все эти заявления автоматически участвуют в конкурсе на контракт", – говорят в министерстве. Как сообщали Українські новини, за первый день вступительной кампании абитуриенты создали более 40 тысяч электронных кабинетов. Также в 2020 количество бюджетных мест для бакалавров увеличили почти на 6% по сравнению с прошлым годом.