Сегодня вузы опубликуют списки поступивших на бюджет. До какого числа и как подавать оригиналы документов

Сегодня, 27 сентября, до 12:00 высшие учебные заведения Украины опубликуют списки абитуриентов, поступивших на бюджетные места для получения степени бакалавра (сквозного магистра). В электронных кабинетах поступающих напротив того заявления, по котороv будет рекомендация на бюджет, статус изменится на "Рекомендовано к зачислению", в то время, как Минобразования опубликовало список самых популярных специальностей и ВУЗов среди абитуриентов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки Украины.

Так, сообщается, что тот, кто откажется от рекомендации или не выполнит требования к зачислению в определенные сроки, не получит бюджетное место 2020 года.

Для зачисления на бюджет абитуриенты должны будут до 18 часов 31 августа представить оригиналы документов в вуз:

копию документа, удостоверяющего личность;

оригинал документа об образовании и приложение к нему;

копию военно-учетного документа (кроме случаев, предусмотренных законодательством);

сертификаты ВНО;

4 цветные фотографии 3Х4;

заявление на вступление (для абитуриентов, которые подавали заявления через электронный кабинет)

другие документы, предусмотренные Правилами приема конкретного заведения.

Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции на территории Украины, в этом году абитуриенты могут подать документы в ЗВО по электронной почте, подписав соответствующие сканкопию квалифицированной электронной подписью (КЭП / ЭЦП), или отправить обычной почтой (с обязательным описанием вложений).

Абитуриентам, которые подавали электронное заявление и получили рекомендации к зачислению, необходимо сформировать из электронного кабинета и подписать КЭП или распечатать / написать собственноручно и подписать соответствующее заявление на поступление.

Отправка документов средствами почтовой связи осуществляется с обязательным описанием вложений в адрес Приемной комиссии учреждения, указанную в Реестре субъектов образовательной деятельности ЕДЕБО.

Отправка документов с использованием квалифицированного электронной подписи осуществляется на электронный адрес приемной комиссии учреждения, указанную в Реестре субъектов образовательной деятельности ЕДЕБО.

В случаях дистанционной подачи оригиналов предоставления оригиналов необходимых документов и заключения договора об обучении между учреждением высшего образования и поступающим (при участии родителей или законных представителей - для несовершеннолетних абитуриентов) осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты начала обучения.

Зачисление на бюджет состоится 5 сентября.

У тех абитуриентов, которые не получат никакой рекомендации на бюджет 27 августа, статус напротив всех заявлений останется "Допущено к конкурсу". Все эти заявления автоматически участвуют в конкурсе на контракт.

В случае получения рекомендации на контракт напротив таких заявлений статус изменится на "Рекомендовано к зачислению (обучение за средства физических и юридических лиц)". Этот статус может появиться напротив нескольких заявлений - тогда поступающий имеет возможность самостоятельно определить, какую именно предложение выбрать.

Сроки приема оригиналов документов на контракт определяет само учебное заведение, но в целом зачисление может продолжаться до 30 сентября.

Как сообщали Українські новини, за первый день вступительной кампании абитуриенты создали более 40 тысяч электронных кабинетов.

Также в 2020 количество бюджетных мест для бакалавров увеличили почти на 6% по сравнению с прошлым годом.

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