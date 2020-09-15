Завтра на вулиці Якуба Коласа в Києві частково обмежать рух

В середу, 16 вересня в Святошинському районі міста Києва н а вулиці Якуба Коласа також частково обмежать рух після того, як частково обмежили рух на вулиці Зоологічній в Києві

Про це повідомляє КМДА.

Рух по вулиці Якуба Коласа в Києві буде частково обмежено через ремонтЗ 10:00 до 17:00 16 вересня. Там будуть оновлювати дорожнє покриття.

Рух буде частково обмежено між вулицями Петра Чаадаєва і Гната Юри.

У Комунальної корпорації "Київавтодор" приносять вибачення за тимчасові незручності та просять водіїв бути особливо уважними на цьому відрізку дороги, щоб уникнути аварійних ситуацій.

16 вересня в Києві частково обмежать рух на вулиці Якуба Коласа. Карта: КМДА

Як повідомляли Українські Новини, на вулиці Бальзака в Києві також почався ремонт дорожнього покриття. Там асфальт оновлюють на ділянці від вулиці Драйзера до пішохідного моста над швидкісним трамваєм. Рух там частково обмежили до 5 жовтня .

Також раніше в Києві обмежували рух на деяких вулицях через зйомки фільму від Netflix з Жан-Клодом Ван Даммом у головній ролі .

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини