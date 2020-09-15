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15 вересня 2020, вівторок, 16:17 5 Інфографіка
Суспільство 2020-09-15T16:49:24+03:00
Українські Новини
Завтра на вулиці Якуба Коласа в Києві частково обмежать рух

Завтра на вулиці Якуба Коласа в Києві частково обмежать рух

Александр Савич
Обмеження руху, Рух транспорту, Перекриття доріг
Обмеження руху. Фото: Pixabay
Обмеження руху. Фото: Pixabay

В середу, 16 вересня в Святошинському районі міста Києва на вулиці Якуба Коласа також частково обмежать рух після того, як частково обмежили рух на вулиці Зоологічній в Києві.

Про це повідомляє КМДА.

Рух по вулиці Якуба Коласа в Києві буде частково обмежено через ремонтЗ 10:00 до 17:00 16 вересня. Там будуть оновлювати дорожнє покриття.

Рух буде частково обмежено між вулицями Петра Чаадаєва і Гната Юри.

У Комунальної корпорації "Київавтодор" приносять вибачення за тимчасові незручності та просять водіїв бути особливо уважними на цьому відрізку дороги, щоб уникнути аварійних ситуацій.

16 вересня в Києві частково обмежать рух на вулиці Якуба Коласа. Карта: КМДА16 вересня в Києві частково обмежать рух на вулиці Якуба Коласа. Карта: КМДА

Як повідомляли Українські Новини, на вулиці Бальзака в Києві також почався ремонт дорожнього покриття. Там асфальт оновлюють на ділянці від вулиці Драйзера до пішохідного моста над швидкісним трамваєм. Рух там частково обмежили до 5 жовтня .

Також раніше в Києві обмежували рух на деяких вулицях через зйомки фільму від Netflix з Жан-Клодом Ван Даммом у головній ролі .

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