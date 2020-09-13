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13 сентября 2020, воскресенье, 10:42 320
Общество 2020-09-13T11:30:01+03:00
Українські Новини
На проспекте Степана Бандеры в Киеве ограничат движение из-за ремонта

На проспекте Степана Бандеры в Киеве ограничат движение из-за ремонта

Валерия Драгомирова
Киев, Ремонт, Проспект Степана Бандеры
Ремонт. Фото: Pixabay
Ремонт. Фото: Pixabay

В Киеве частично ограничат движение на проспекте Степана Бандеры в связи с проведением ремонтных работ, в то время, как на Братиславской улице до 1 октября также ограничили движение.

Об этом говорится в сообщении Патрульной полиции Киева в Telegram. 

"С 22:00 18 сентября до 16:00 20 сентября частично ограничат движение на проспекте Степана Бандеры в связи с проведением ремонтных работ", - сказано в нем.

Как сообщали Українські Новини, на улице Бальзака в Киеве начался ремонт дорожного покрытия. Покрытие будут обновлять на участке от улицы Драйзера до пешеходного моста над скоростным трамваем.

Во время ремонтных работ движение частично ограничат до 5 октября. 

Ранее на киевских улицах ограничили движение из-за съемок комедийного боевика "Последний наемник" ("The Last Mercenary") производства Netflix с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли. 

Также на Шулявском путепроводе ограничивали движение из-за ремонтных работ. Покрытие обустраивали на главном путепроводе и на подходах со сторон ул. В. Гетьмана и ул. А. Довженко.

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