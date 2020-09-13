На проспекте Степана Бандеры в Киеве ограничат движение из-за ремонта

В Киеве частично ограничат движение на проспекте Степана Бандеры в связи с проведением ремонтных работ, в то время, как на Братиславской улице до 1 октября также ограничили движение.

Об этом говорится в сообщении Патрульной полиции Киева в Telegram.



"С 22:00 18 сентября до 16:00 20 сентября частично ограничат движение на проспекте Степана Бандеры в связи с проведением ремонтных работ", - сказано в нем.



Как сообщали Українські Новини, на улице Бальзака в Киеве начался ремонт дорожного покрытия. Покрытие будут обновлять на участке от улицы Драйзера до пешеходного моста над скоростным трамваем.

Во время ремонтных работ движение частично ограничат до 5 октября.



Ранее на киевских улицах ограничили движение из-за съемок комедийного боевика "Последний наемник" ("The Last Mercenary") производства Netflix с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли.



Также на Шулявском путепроводе ограничивали движение из-за ремонтных работ. Покрытие обустраивали на главном путепроводе и на подходах со сторон ул. В. Гетьмана и ул. А. Довженко.

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