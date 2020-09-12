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12 сентября 2020, суббота, 09:58 2603
Верховная Рада и партии 2020-09-12T10:30:06+03:00
Українські Новини
Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах, - представитель России Козак

Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах, - представитель России Козак

Анна Рудык
нормандский формат, нормандская четверка, выборы на Донбассе, Местные выборы
Верховная Рада
Верховная Рада

Политические советники лидеров Нормандского формата (Германия, Россия, Франция, Украина) кроме договоренности о продлении режима прекращения огня, договорились о том, что Верховная Рада рассмотрит вопрос о корректировке постановления об объявления местных выборов относительно их проведения на в Донецкой и Луганской областях.

Об этом заместитель руководителя администрации президента России сообщил журналистам по итогам встречи политических советников, которая завершилась вечером 11 сентября в Берлине, передает российское агенство ТАСС.

Также Козак сообщил, что стороны договорились о поддержке режима прекращения огня на Донбассе и механизмов его поддержки.

В то же время он охарактеризовал итоги встречи как отсутствие прорывов.

"К сожалению, не могу похвастаться тем, что по всем вопросам удалось достигнуть согласованных решений", - добавил он.

Козак указал на то, "камнем преткновения" на переговорах остается вопрос постановления украинского парламента о местных выборах, который, по мнению российского представителя, противоречит минским соглашениям.

"Договорились о том, что в ближайшее время в Верховной Раде Украины будет рассмотрен проект постановления, который корректирует то постановление, которое было принято 15 июля", - отметил он.

Замглавы администрации президента РФ добавил, что участники встречи договорились попытаться согласовать вызывающие споры вопросы до конца сентября.

"Договорились о том, что на уровне наших помощников, заместителей продолжится диалог по всем этим вопросам, попытаемся до конца сентября выработать согласованные решения...Мы просим внести определенность для того, чтобы во всех форматах, в которых ведутся переговоры, мы придерживались каких-то единых принципов, единых позиций, чтобы не разговаривали на разных языках", - сказал он.

В частности, по словам Козака, вопрос проведения саммита "нормандской четверки" в Берлине не обсуждался, как и ситуация вокруг Алексея Навального.

Дата проведения новой встречи политсоветников "нормандской четверки" пока неизвестна.

Как сообщали Українськi Новини, политические советники лидеров Нормандского формата (Германия, Россия, Франция, Украина) поддержали призыв Украины по продлению режима прекращения огня на Донбассе.

Также ЦИК считает законным запрет местных выборов на Донбассе, хотя там были выборы Президента и Рады.

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