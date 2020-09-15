Дело о взятке. НАБУ просит Венедиктову подписать подозрение депутату "Слуги народа" Юрченко

Национальное антикоррупционное бюро просит генпрокурора Ирину Венедиктову подписать подозрение депутату Верховной Рады Александру Юрченко ("Слуга народа") за взятку его помощником.

Об этом Венедиктова сообщила во время выступления в парламенте, передают Українськi Новини.

"Я получила письмо от НАБУ (о подозрении и черновик о подозрении) без материалов уголовного производства", - сказала она.

Венедиктова добавила, что в случае наличия доказательств никого из депутатов покрывать не собирается и подпишет подозрение, в том числе Юрченко, однако на данный момент она таких оснований не видит.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Верховной Рады Александр Юрченко ("Слуга народа") намерен выйти из фракции и партии на время расследования его возможной коррупции.

Кроме того, Сытник заявил, что в деле о получении взятки помощником "слуги народа" Юрченко фигурируют депутаты Рады.

Тем временем суд обязал НАБУ допросить Холодницкого как свидетеля по делу о даче ему и Сытнику взятки $5 млн. В рамках дела одному человеку уже сообщили о подозрении.

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