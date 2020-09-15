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15 сентября 2020, вторник, 11:36 2827
Силовые структуры 2020-09-15T13:45:03+03:00
Українські Новини
Дело о взятке. НАБУ просит Венедиктову подписать подозрение депутату "Слуги народа" Юрченко

Дело о взятке. НАБУ просит Венедиктову подписать подозрение депутату "Слуги народа" Юрченко

Валерия Драгомирова
подозрение, Слуга народа, Взятка, Александр Юрченко
Александр Юрченко. Фото: facebook.com/yurchenko211
Александр Юрченко. Фото: facebook.com/yurchenko211

Национальное антикоррупционное бюро просит генпрокурора Ирину Венедиктову подписать подозрение депутату Верховной Рады Александру Юрченко ("Слуга народа") за взятку его помощником

Об этом Венедиктова сообщила во время выступления в парламенте, передают Українськi Новини.

"Я получила письмо от НАБУ (о подозрении и черновик о подозрении) без материалов уголовного производства", - сказала она.

Венедиктова добавила, что в случае наличия доказательств никого из депутатов покрывать не собирается и подпишет подозрение, в том числе Юрченко, однако на данный момент она таких оснований не видит.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Верховной Рады Александр Юрченко ("Слуга народа") намерен выйти из фракции и партии на время расследования его возможной коррупции.

Кроме того, Сытник заявил, что в деле о получении взятки помощником "слуги народа" Юрченко фигурируют депутаты Рады.

Тем временем суд обязал НАБУ допросить Холодницкого как свидетеля по делу о даче ему и Сытнику взятки $5 млн. В рамках дела одному человеку уже сообщили о подозрении.

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