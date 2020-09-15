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15 вересня 2020, вівторок, 11:36 15
Силові структури 2020-09-15T13:30:05+03:00
Українські Новини
Справа про хабарі. НАБУ просить Венедіктову підписати підозру депутату "Слуги народу" Юрченку

Справа про хабарі. НАБУ просить Венедіктову підписати підозру депутату "Слуги народу" Юрченку

Валерия Драгомирова
Слуга народу, Хабар, Олександр Юрченко
Олександр Юрченко. Фото: facebook.com/yurchenko211
Олександр Юрченко. Фото: facebook.com/yurchenko211

Національне антикорупційне бюро просить генпрокурора Ірину Венедіктову підписати підозру депутату Верховної Ради Олександру Юрченку ("Слуга народу") за хабар його помічнику. 

Про це Венедиктова повідомила під час виступу в парламенті, передають Українські Новини.

"Я отримала листа від НАБУ (про підозру і чернетка про підозру) без матеріалів кримінального провадження" , - сказала вона.

Венедіктова додала, що в разі наявності доказів нікого з депутатів покривати не збирається і підпише підозра, в тому числі Юрченку, проте на сьогодні вона таких підстав не бачить.

Як повідомляли Українськi Новини, депутат Верховної Ради Олександр Юрченко ("Слуга народу") має намір вийти з фракції і партії на час розслідування його можливої ​​корупції.

Крім того, Ситник заявив, що в справі про отримання хабара помічником "слуги народу" Юрченку фігурують депутати Ради.

Тим часом суд зобов'язав НАБУ допитати Холодницького як свідка у справі про дачу йому і Ситнику хабара $ 5 млн. У рамках справи одній людині вже повідомили про підозру.

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