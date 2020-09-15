Николаевский губернатор Стадник заболел коронавирусом

Председатель Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заболел коронавирусом, в то время, как в Украине 2 905 случаев за сутки.

Об этом он написал в социальной сети Facebook 14 сентября, передают Українськi Новини.

"Только что получил результат исследования на COVID-19. К сожалению, он оказался позитивным. Высокая температура, боль в горле и другие типичные симптомы болезни стали поводом обратится к врачу", - написал он.

Стадник также сообщил, что будет проходить лечение в Киеве, а не в Николаевской области.

Как сообщали Українськi Новини, глава Житомирского облсовета Ширма заразился коронавирусом. По словам Ширмы, накануне он вернулся из отпуска, поэтому не контактировал с кем-либо из сотрудников областного совета или областной государственной администрации.

Ранее мэр Тернополя Сергей Надал заболел коронавирусом.



Кроме того, в УПЦ КП рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Филарета. Филарет по прежнему находится в больнице, состояние здоровья стабильное. Также продолжает принимать назначенные ему лекарства.

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