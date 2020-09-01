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01 сентября 2020, вторник, 15:00 441
Медицина 2020-09-01T16:00:02+03:00
Українські Новини
Мэр Тернополя Надал заболел COVID-19

Мэр Тернополя Надал заболел COVID-19

Елена Новикова
Коронавирус, Сергей Надал, мэр Тернополя, коронавирус в Украине, заражение коронавирусом, Коронавирус у мэра
Сергей Надал. Фото: facebook.com/pg/Nadal.Sergij
Сергей Надал. Фото: facebook.com/pg/Nadal.Sergij

В то время, как смертность от коронавируса увеличилась вдвое за сутки, а заболеваемость начала падать, мэр Тернополя Сергей Надал заболел COVID-19. Об этом он написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Тернопольчане, друзья. Должен рассказать неприятную новость. Получил результаты теста на COVID-19. Тест подтвердил эту болезнь", - написал он.

Надал отметил, что в связи со спецификой работы он регулярно сдает тест в течение последних 5 месяцев, как и его заместители и другие члены команды.

Он добавил, что в настоящее время, кроме него, ни один из заместителей, руководителей коммунальных учреждений и управлений горсовета не инфицирован.

"Чувствую некоторые симптомы, в частности - неприятная боль в горле. Если бы не тест, в другой ситуации даже не обратил бы на это внимание. Общее состояние нормальное. Нахожусь в постоянном контакте со специалистами, сообщил своему семейному врачу. Перехожу на самоизоляцию и режим работы из дома. Потребности в госпитализации нет", - написал Надал.

Он подчеркнул, что в течение ближайших 2 недель планирует работать из дома в режиме жесткой самоизоляции.

Как сообщали Українськi Новини, ранее председатель Львовского областного совета Александр Ганущин заболел коронавирусом.

Также Дмитрий Разумков рассказал, сколько депутатов и работников Верховной Рады болеют коронавирусом.

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Мэр Тернополя Надал заболел COVID-19
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