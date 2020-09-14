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14 сентября 2020, понедельник, 17:48 24
Общество 2020-09-14T17:49:46+03:00
Українські Новини
В УПЦ КП рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Филарета

В УПЦ КП рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Филарета

Валерия Драгомирова
Филарет, Коронавирус, Коронавирус у Филарета
Филарет Фото: УПЦ
Филарет Фото: УПЦ

Почетный Патриарх Православной церкви Украины Филарет (Денисенко), который заболел коронавирусом, не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и тенденций к ухудшению здоровья нет.

Об этом Українським Новинам сообщил помощник Филарета по СМИ отец Александр (Украинская православная церковь Киевского Патриархата).

"Филарет не подключен к аппарату ИВЛ, так как для этого нет необходимости. Тенденций к ухудшению здоровья нет", - сказал он.

По словам Александра, Филарет по прежнему находится в больнице, состояние здоровья стабильное.

Филарет продолжает принимать назначенные ему лекарства.

Как сообщали Українськi Новини, о том, что Филарет заболел коронавирусом стало известно 4 сентября. Позднее выяснилось, что у почетного патриарха Православной церкви Украины диагностировали воспаление легких.

Кроме того, глава Житомирского облсовета Ширма заразился коронавирусом. По словам Ширмы, накануне он вернулся из отпуска, поэтому не контактировал с кем-либо из сотрудников областного совета или областной государственной администрации.

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