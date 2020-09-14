В УПЦ КП рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Филарета

Почетный Патриарх Православной церкви Украины Филарет (Денисенко), который заболел коронавирусом, не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и тенденций к ухудшению здоровья нет. Об этом Українським Новинам сообщил помощник Филарета по СМИ отец Александр (Украинская православная церковь Киевского Патриархата). "Филарет не подключен к аппарату ИВЛ, так как для этого нет необходимости. Тенденций к ухудшению здоровья нет", - сказал он. По словам Александра, Филарет по прежнему находится в больнице, состояние здоровья стабильное. Филарет продолжает принимать назначенные ему лекарства. Как сообщали Українськi Новини, о том, что Филарет заболел коронавирусом стало известно 4 сентября. Позднее выяснилось, что у почетного патриарха Православной церкви Украины диагностировали воспаление легких.Кроме того, глава Житомирского облсовета Ширма заразился коронавирусом. По словам Ширмы, накануне он вернулся из отпуска, поэтому не контактировал с кем-либо из сотрудников областного совета или областной государственной администрации.