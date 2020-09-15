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15 сентября 2020, вторник, 09:57 223 Инфографика
Общество 2020-09-15T09:57:52+03:00
Українські Новини
В Украине почти три тысячи новых больных коронавирусом и 53 смерти от COVID-19 за сутки

В Украине почти три тысячи новых больных коронавирусом и 53 смерти от COVID-19 за сутки

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавирус в Украине, статистика коронавируса, Заболеваемость коронавирусом
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

14 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 905 до 159 702, количество умерших от заболевания увеличилось на 53 человека до 3 264 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания увеличилось на 18%, новых летальных случаев - на 60,6%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 15 сентября в Украине зарегистрировано 159 702 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 264 летальных, 70 810 человек выздоровели.

За сутки зафиксированы 2 905 новых случаев заболевания, выздоровели 1 267 человек, умерли 53 человека.

Таким образом, 14 сентября показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших – 2 905 против 1 267.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 15 сентября составило 85 628 человек, что на 1,9% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Киеве (17 714), Львовской (17 243) и Харьковской областях (13 160).

В Черновицкой области зафиксировано 12 394 случая коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской - 11 510 случаев, в Ривненской – 10 635, в Одесской - 9 993, в Тернопольской - 9 624, в Закарпатской – 8 756, в Киевской - 7 079, в Волынской - 6 428, в Винницкой - 4 887, в Житомирской - 4 470, в Хмельницкой - 4 058, в Днепропетровской - 3 430 случаев.

2 846 случаев выявлены в Черниговской области, 2 688 случаев - в Черкасской, 2 553 случая - в Сумской, 2 503 случая - в Запорожской, 2 154 случай - в Донецкой, 2 114 случаев - в Николаевской, 1 253 случая - в Полтавской, 929 случаев - в Кировоградской, 661 случай - в Херсонской и 620 случаев - в Луганской области.

Статистика коронавируса на 15 сентября.Статистика коронавируса на 15 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, 13 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 462 до 156 797, количество умерших от заболевания увеличилось на 33 человека до 3 211.

С 14 сентября в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.

Тем временем, на выходных количество ПЦР-исследований сократилось на треть, а анализов на антитела - в 4 раза.

 

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